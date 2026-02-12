قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الإمارات في المجموعة الثالثة

تعرّفت المنتخبات المتنافسة على لقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في على منافسيها في دور المجموعات، وذلك عقب سحب القرعة الرسمية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



وتم توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 ايار 2026.

وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.



وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.



أما المجموعة الثالثة فتضم كوريا، صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.



وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.



القرعة

- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلاند، ميانمار

- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، ، قطر

- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام،

- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية