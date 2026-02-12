تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الإمارات في المجموعة الثالثة

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:39
A-
A+
قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الإمارات في المجموعة الثالثة
قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الإمارات في المجموعة الثالثة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعرّفت المنتخبات المتنافسة على لقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية على منافسيها في دور المجموعات، وذلك عقب سحب القرعة الرسمية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 ايار 2026.
وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.
 
وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.
 
أما المجموعة الثالثة فتضم جمهورية كوريا، صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.
 
وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
 
وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
 
القرعة
- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلاند، ميانمار
- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، الصين، قطر
- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات
- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باكستان تصدر حكمًا بالسجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته بتهمة فساد
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى الجميّل ووكيلة الأمين العام للأم المتحدة ووفدا من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا يمنح السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب 2025
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

كأس العالم

لكرة القدم

الديمقراطي

ديمقراطي

السعودية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
02:41 | 2026-02-12
Lebanon24
01:19 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
Lebanon24
14:15 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24