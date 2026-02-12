شفيونتيك تواجه ماريا ساكاري في ربع النهائي

نجت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة الثانية عالمياً، من فخ الأسترالية داريا كاساتكينا (61)، وتغلبت عليها 5-7 و6-1 و6-1، لتبلغ ربع نهائي دورة الدوحة، أولى دورات الألف نقطة لكرة المضرب هذا الموسم، وحذت حذوها الكازاخستانية ريباكينا فيما ودّعت الروسية ميرا أندرييفا (7) بخسارتها أمام الكندية فيكتوريا مبوكو 3-6 و6-3 و6-7 (5-7).



وتُواجه شفيونتيك، المتوجة باللقب في العاصمة القطرية 3 مرات توالياً بين عامي 2022 و2024، ضغطاً شديداً على مركزها في التصنيف العالمي من ريباكينا القادرة على التقدم في حال تفوّقها عليها في المنافسات الحالية.



وضربت البولندية موعداً في ربع النهائي مع اليونانية ماريا ساكاري، المصنّفة الثالثة عالمياً سابقاً والـ 52 حالياً.



وقالت شفيونتيك "لم تكن مباراة سهلة. هي استفادت من النوعية البطيئة لأرضية الملعب هنا وحاولت أكثر مقارنة بمبارياتنا السابقة".



وتابعت "لكن لا يمكنك أن تعرف إذا كان ذلك جزءاً من خطتها منذ البداية، أم أنا من منحتها فرصاً أكثر".



وأضافت "ولكن بالتأكيد شعرت أحياناً أني كان بإمكاني تقديم أفضل في المجموعة الأولى".



وبقيت شفيونتيك أمام احتمالية مواجهة متجددة أمام ريباكينا بطلة أستراليا المفتوحة في النهائي بعدما سبق للأخيرة أن فازت عليها في ربع نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي.



- ريباكينا تتقدم -

وتعيّن أيضاً على ريباكينا أن تعوّض تأخرها أمام الصينية كينوين جينغ لتعود وتتفوق عليها 4-6 و6-3 و7-5 في ثمن النهائي.



وشاركت جنغ، وصيفة بطولة أستراليا لعام 2024، في ثاني دورة لها منذ خضوعها لجراحة في المرفق في يوليو الماضي، وأظهرت أنها تعافت بدنياً من خلال فوزها بعد ثلاث مجموعات على الأمريكيتين صوفيا كينن وأليسيا باركس في الدورين السابقين.



وتبحث ريباكينا التي فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى وتغلبت عليها في نهائي ملبورن، عن لقبها الأول في دورات الألف منذ دورة إيطاليا في عام 2023.



وستلعب الكازاخستانية في الدور المقبل مع النجمة الصاعدة مبوكو المصنّفة الثالثة عشرة عالمياً وابنة الـ19 ربيعاً التي تمكنت من الثأر من أندرييفا التي كانت قد فازت عليها في نهائي دورة أديلاييد الأسترالية في يناير.



وأهدرت الروسية فرصة حسم المباراة عقب تقدمها 5-4 في المجموعة الثالثة الأخيرة، قبل ان تنجح الكندية في قلب تأخرها وتحسم المباراة لمصلحتها.



وبلغت مبوكو الدور ربع النهائي من إحدى دورات الألف للمرة الأولى منذ تتويجها اللافت بلقب دورة مونتريال الذي سلط عليها الضوء في عالم المحترفات.



وقالت مبوكو "أشعر أنني قدمت بعض الضربات الحاسمة في النهاية".



وأردفت "أعتقد أننا كنا كلانا متعبتين عند وصولنا إلى شوط كسر التعادل. شعرت أنني كنت محظوظة بما يكفي لتنفيذ بعض الضربات الجيدة في اللحظات المهمة".



وصعدت اللاتفية يلينا أوستابينكو (24) والوصيفة السابقة في القطرية، إلى ربع النهائي بفوزها على الإكوادورية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-1، ضاربة موعداً مع الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو (57).



كما بلغت التشيكية كارولينا موخوفا (14) الدور ذاته عقب انسحاب مواطنتها كارولينا بليشكوفا بسبب الاصابة، بعدما كانت الأولى متقدمة 5-2 في المجموعة الأولى.

