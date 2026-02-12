80 مليون يورو تنقل كوندي إلى ليفربول

ذكرت تقارير صحافية، الخميس، أن الإنكليزي بدأ تحركاته الجادة لتدعيم خط دفاعه عبر التعاقد مع نجم ، الفرنسي الدولي جول كوندي.



قالت صحيفة ميل : " مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 80 مليون للتعاقد مع جول كوندي في الصيف المقبل، وتعد هذه القيمة هي الأعلى منذ بدء ارتباط اسم اللاعب بـ “الريدز” في 2023 و2024 و2025، مما يعكس جدية " " في تدعيم خطوطه الخلفية".

وأضافت: "كان تعاقد مع كوندي في 2022 قادماً من مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات".



وتابعت: "رغم أن قيمته السوقية الحالية تُقدر بحوالي 65 مليون يورو، إلا أن النادي الكاتالوني يضع شروطاً مالية قاسية للتخلي عنه، خاصة وأنه يمتلك شرطاً جزائياً ضخماً تم تحديده سابقاً بمليار يورو".



واختتمت: "يمثل كوندي لاعباً لا غنى عنه بالنسبة للمدرب هانزي ، الذي يعتمد عليه بشكل كلي في التشكيل الأساسي، ومع ذلك قد تضطر إدارة برشلونة لدراسة العروض التي تصل إلى 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يقبله النادي في حال قرر فتح باب المفاوضات لبيع مدافعه الفرنسي".