رياضة
80 مليون يورو تنقل كوندي إلى ليفربول
Lebanon 24
12-02-2026
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير صحافية، الخميس، أن
نادي ليفربول
الإنكليزي بدأ تحركاته الجادة لتدعيم خط دفاعه عبر التعاقد مع نجم
برشلونة الإسباني
، الفرنسي الدولي جول كوندي.
قالت صحيفة
ديلي
ميل
الإنكليزية
: "
ليفربول
مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 80 مليون
يورو
للتعاقد مع جول كوندي في الصيف المقبل، وتعد هذه القيمة هي الأعلى منذ بدء ارتباط اسم اللاعب بـ “الريدز” في 2023 و2024 و2025، مما يعكس جدية "
الريدز
" في تدعيم خطوطه الخلفية".
وأضافت: "كان
برشلونة
تعاقد مع كوندي في 2022 قادماً من
إشبيلية
مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات".
وتابعت: "رغم أن قيمته السوقية الحالية تُقدر بحوالي 65 مليون يورو، إلا أن النادي الكاتالوني يضع شروطاً مالية قاسية للتخلي عنه، خاصة وأنه يمتلك شرطاً جزائياً ضخماً تم تحديده سابقاً بمليار يورو".
واختتمت: "يمثل كوندي لاعباً لا غنى عنه بالنسبة للمدرب هانزي
فليك
، الذي يعتمد عليه بشكل كلي في التشكيل الأساسي، ومع ذلك قد تضطر إدارة برشلونة لدراسة العروض التي تصل إلى 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يقبله النادي في حال قرر فتح باب المفاوضات لبيع مدافعه الفرنسي".
