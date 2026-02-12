تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إنتر ميامي يُعلن تفاصيل إصابة ميسي ومدة غيابه الصادمة

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:45
A-
A+
إنتر ميامي يُعلن تفاصيل إصابة ميسي ومدة غيابه الصادمة
إنتر ميامي يُعلن تفاصيل إصابة ميسي ومدة غيابه الصادمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر نادي إنتر ميامي الأميركي بياناً رسمياً، كشف فيه عن تفاصيل إصابة قائده الأسطوري ليونيل ميسي، والتي تعرض لها خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

قال نادي إنتر ميامي في بيان رسمي: "لم يشارك ميسي في التدريبات الأربعاء، بسبب شد عضلي في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال مباراة فريقه ضد برشلونة الإكوادوري، والذي استمر منذ ذلك الحين".
 
وأضاف: "خضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية أكدت التشخيص".

واختتم: "ستعتمد عودته التدريجية إلى التدريبات على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية خلال الأيام المقبلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصيب على أرض الملعب.. ريال مدريد يكشف طبيعة ما حصل مع بلينغهام ومدة غيابه
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمته مع النصر.. هل يجمع إنتر ميامي بين رونالدو وميسي؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سواريز يمدد تعاقده مع إنتر ميامي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا تعلن تعليق إمدادات الطائرات بالوقود لمدة شهر (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي إنتر ميامي

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الإكوادور

برشلونة

بات على

ليونيل

حسن ح

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
02:41 | 2026-02-12
Lebanon24
01:39 | 2026-02-12
Lebanon24
01:19 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-11
Lebanon24
14:15 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24