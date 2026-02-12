تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إنتر ميامي يُعلن تفاصيل إصابة ميسي ومدة غيابه الصادمة
Lebanon 24
12-02-2026
|
04:45
أصدر
نادي إنتر ميامي
الأميركي بياناً رسمياً، كشف فيه عن تفاصيل إصابة قائده الأسطوري
ليونيل ميسي
، والتي تعرض لها خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.
قال نادي
إنتر ميامي
في بيان رسمي: "لم يشارك
ميسي
في التدريبات الأربعاء، بسبب شد عضلي في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال مباراة فريقه ضد
برشلونة
الإكوادوري، والذي استمر منذ ذلك الحين".
وأضاف: "خضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية أكدت التشخيص".
واختتم: "ستعتمد عودته التدريجية إلى التدريبات على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية خلال الأيام المقبلة".
