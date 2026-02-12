تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد

Lebanon 24
12-02-2026 | 07:27
A-
A+
مكتشف غولر يفتح الملف.. تنمّر داخل ريال مدريد
مكتشف غولر يفتح الملف.. تنمّر داخل ريال مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف سرحات بيكميزجي، الكشاف السابق لفناربخشة والذي كان وراء بروز أردا غولر قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ما قال إنه "تنمّر" يتعرض له اللاعب داخل صفوف "الميرينغي".

وبيكميزجي عمل ككشاف لفناربخشة بين 2018 و2021، واستقدم غولر إلى النادي التركي في "2019" ضمن فرق الفئات العمرية، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في 2021، ثم انتقاله إلى ريال مدريد في 2023.

ونقلت صحيفة "آس" عن بيكميزجي قوله للصحافة التركية إن “التنمّر يأتي من اللاعبين" مضيفًا "هناك مجموعة لم تتقبل أردا للأسف هؤلاء اللاعبون يتمتعون بكبرياء كبير".

وتابع "على الرغم من أن ريال مدريد نادٍ عريق إلا أن أردا غولر يتعرض للتنمّر لم يشتكِ لي لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث" مشيرًا إلى أنه نصحه "بالصبر".

وأضاف أن غولر "صبور ومتفهم للغاية" لكن "حتى هو بدأ يتمرد وبدأ يتساءل لماذا هو دوماً محور التنمّر".

كما استشهد بيكميزجي بما نُسب إلى يورغن كلوب حول غرفة ملابس ريال مدريد قائلاً "لقد صرّح كلوب بالفعل أن بعض اللاعبين بحاجة إلى مغادرة مدريد لكي يتمكن من الوصول"، معتبرًا أن "الأجواء السامة" ساهمت في عدم التعاقد مع كلوب وعجّلت برحيل تشابي ألونسو.

وختم بالإشارة إلى أن تشابي ألونسو أبلغ إدارة ريال مدريد عند رحيله في "كانون الثاني" الماضي بأن "هناك سلطة لبعض اللاعبين لا يمكن أن تكون متواجدة في نادٍ بحجم الميرينغي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"قيصرية" يفتح ملفات "التجارة الفاسدة" في أسواق الناصرية خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24

يورغن كلوب

ريال مدريد

التركية

العمري

التركي

الترك

المير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:27 | 2026-02-12
Lebanon24
08:42 | 2026-02-12
Lebanon24
07:34 | 2026-02-12
Lebanon24
04:45 | 2026-02-12
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
02:41 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24