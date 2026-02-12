مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد

كشف سرحات بيكميزجي، الكشاف السابق لفناربخشة والذي كان وراء بروز غولر قبل انتقاله إلى ، ما قال إنه "تنمّر" يتعرض له اللاعب داخل صفوف "الميرينغي".



وبيكميزجي عمل ككشاف لفناربخشة بين 2018 و2021، واستقدم غولر إلى النادي في "2019" ضمن فرق الفئات العمرية، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في 2021، ثم انتقاله إلى في 2023.



ونقلت صحيفة "آس" عن بيكميزجي قوله للصحافة إن “التنمّر يأتي من اللاعبين" مضيفًا "هناك مجموعة لم تتقبل أردا للأسف هؤلاء اللاعبون يتمتعون بكبرياء كبير".



وتابع "على الرغم من أن ريال مدريد نادٍ عريق إلا أن أردا غولر يتعرض للتنمّر لم يشتكِ لي لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث" مشيرًا إلى أنه نصحه "بالصبر".



وأضاف أن غولر "صبور ومتفهم للغاية" لكن "حتى هو بدأ يتمرد وبدأ يتساءل لماذا هو دوماً محور التنمّر".



كما استشهد بيكميزجي بما نُسب إلى حول غرفة ملابس ريال مدريد قائلاً "لقد صرّح كلوب بالفعل أن بعض اللاعبين بحاجة إلى مغادرة مدريد لكي يتمكن من الوصول"، معتبرًا أن "الأجواء السامة" ساهمت في عدم التعاقد مع كلوب وعجّلت برحيل ألونسو.



وختم بالإشارة إلى أن تشابي ألونسو أبلغ إدارة ريال مدريد عند رحيله في "كانون الثاني" الماضي بأن "هناك سلطة لبعض اللاعبين لا يمكن أن تكون متواجدة في نادٍ بحجم الميرينغي".

