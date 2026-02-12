تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
يامال يتصدر مبيعات القمصان في 2025.. وميسي يلاحقه
Lebanon 24
12-02-2026
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منصة "
سكور
90" عن قائمة اللاعبين الأكثر بيعًا للقمصان خلال عام "2025"، مشيرة إلى تفوق نجم
برشلونة
لامين يامال.
وذكرت المنصة في تغريدة عبر حسابها على "إكس" أن يامال باع "مليونًا و315 ألف" قميص خلال "2025"، متقدمًا على
ليونيل ميسي
نجم
إنتر
ميامي الذي حلّ ثانيًا بإجمالي "مليون و278 ألف" قميص.
وجاء
روبرت
ليفاندوفسكي ثالثًا بعد بيع "مليون و110 ألف" قميص، فيما احتل
كيليان مبابي
المرتبة الرابعة بـ"مليون و20 ألف" قميص.
أما
المركز الخامس
فكان من نصيب فينيسيوس
جونيور
بعدما باع "992 ألف" قميص.
