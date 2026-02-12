يامال يتصدر مبيعات القمصان في 2025.. وميسي يلاحقه

كشفت منصة " 90" عن قائمة اللاعبين الأكثر بيعًا للقمصان خلال عام "2025"، مشيرة إلى تفوق نجم لامين يامال.



وذكرت المنصة في تغريدة عبر حسابها على "إكس" أن يامال باع "مليونًا و315 ألف" قميص خلال "2025"، متقدمًا على نجم ميامي الذي حلّ ثانيًا بإجمالي "مليون و278 ألف" قميص.



وجاء ليفاندوفسكي ثالثًا بعد بيع "مليون و110 ألف" قميص، فيما احتل المرتبة الرابعة بـ"مليون و20 ألف" قميص.



أما فكان من نصيب فينيسيوس بعدما باع "992 ألف" قميص.

