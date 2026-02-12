تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
خطة "مونديال 2030".. اليكم الوعد الذي قطعه هاشم حيدر للبنانيين؟
Lebanon 24
12-02-2026
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
في احتفالية رسمية بفندق "رمادا" الروشة، قدّم الاتحاد اللبناني
لكرة القدم
المدرب
الجزائري
مجيد بوقرة مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول. وشهد المؤتمر الصحافي توقيع العقد الذي يمتد لثلاث سنوات، بحضور
رئيس الاتحاد
المهندس هاشم
حيدر
والأمين العام جهاد الشحف، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة "رجال
الأرز
".
وأكد المهندس هاشم حيدر أن اختيار بوقرة جاء بناءً على خبراته الواسعة، وضمن خطة طويلة الأمد تستهدف التأهل إلى كأس
آسيا
2027 والمنافسة في تصفيات
كأس العالم
2030، مشدداً على دعم الاتحاد الكامل للمنتخب رغم الإمكانات المالية المتواضعة.
من جهته
، كشف بوقرة عن تلقيه عروضاً عدة، لكنه فضّل "المشروع اللبناني" لقناعته برؤية الاتحاد الطموحة.
وأبدى بوقرة حماسه للمغامرة الجديدة، مؤكداً أن هدفه الأول هو تقديم صورة مشرّفة للبنانيين، معتبراً أن البناء التدريجي هو الطريق الوحيد لتحقيق حلم التأهل للمونديال.
