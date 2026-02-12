خطة "مونديال 2030".. اليكم الوعد الذي قطعه هاشم حيدر للبنانيين؟

في احتفالية رسمية بفندق "رمادا" الروشة، قدّم الاتحاد اللبناني المدرب مجيد بوقرة مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول. وشهد المؤتمر الصحافي توقيع العقد الذي يمتد لثلاث سنوات، بحضور المهندس هاشم والأمين العام جهاد الشحف، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة "رجال ".



وأكد المهندس هاشم حيدر أن اختيار بوقرة جاء بناءً على خبراته الواسعة، وضمن خطة طويلة الأمد تستهدف التأهل إلى كأس 2027 والمنافسة في تصفيات 2030، مشدداً على دعم الاتحاد الكامل للمنتخب رغم الإمكانات المالية المتواضعة.



، كشف بوقرة عن تلقيه عروضاً عدة، لكنه فضّل "المشروع اللبناني" لقناعته برؤية الاتحاد الطموحة.

وأبدى بوقرة حماسه للمغامرة الجديدة، مؤكداً أن هدفه الأول هو تقديم صورة مشرّفة للبنانيين، معتبراً أن البناء التدريجي هو الطريق الوحيد لتحقيق حلم التأهل للمونديال.



