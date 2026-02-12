غوارديولا يطمئن: استبدال هالاند احترازي بعد شعوره بعدم الراحة

كشف ، مدرب ، أن استبدال المهاجم بين شوطي مباراة فولهام جاء كإجراء احترازي، بعد أن شعر اللاعب "بعدم راحة" عقب تسجيله هدفاً عادل به رقم كولين بيل في سجلات هدافي النادي.



وسجل الهدف الثالث لفريقه، وهو رقمه 153 بقميص سيتي، ليتشارك المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي. وكان الفريق قد تقدّم بهدفين سجّلهما أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي.



ودفع بعمر مرموش بديلاً عن هالاند مع بداية الشوط الثاني، في مباراة أبقت سيتي على بعد 3 نقاط من المتصدر.



وعن سبب التبديل، قال المدرب الإسباني: "مشاكل بسيطة، بعض الأوجاع. شعر بعدم الراحة، وكانت النتيجة 3-0. هناك العديد من المباريات المقبلة". وأضاف: "لم أتحدث مع الأطباء، لا أعلم تحديداً ما يعاني منه، مجرد إرهاق أو شيء بسيط".



وبرز القلق بشأن حالة هداف الفريق كأبرز ما حملته ليلة سهلة لمانشستر سيتي أمام فولهام، الذي مني بخسارته الرابعة في آخر 5 مباريات، ما أبعده أكثر عن سباق التأهل إلى المسابقات الأوروبية.



Advertisement