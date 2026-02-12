تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
غوارديولا يطمئن: استبدال هالاند احترازي بعد شعوره بعدم الراحة
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
بيب غوارديولا
، مدرب
مانشستر سيتي
، أن استبدال المهاجم
النرويجي إيرلينغ هالاند
بين شوطي مباراة فولهام جاء كإجراء احترازي، بعد أن شعر اللاعب "بعدم راحة" عقب تسجيله هدفاً عادل به رقم كولين بيل في سجلات هدافي النادي.
وسجل
هالاند
الهدف الثالث لفريقه، وهو رقمه 153 بقميص سيتي، ليتشارك المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي. وكان الفريق قد تقدّم بهدفين سجّلهما أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي.
ودفع
غوارديولا
بعمر مرموش بديلاً عن هالاند مع بداية الشوط الثاني، في مباراة أبقت سيتي على بعد 3 نقاط من
أرسنال
المتصدر.
وعن سبب التبديل، قال المدرب الإسباني: "مشاكل بسيطة، بعض الأوجاع. شعر بعدم الراحة، وكانت النتيجة 3-0. هناك العديد من المباريات المقبلة". وأضاف: "لم أتحدث مع الأطباء، لا أعلم تحديداً ما يعاني منه، مجرد إرهاق أو شيء بسيط".
وبرز القلق بشأن حالة هداف الفريق كأبرز ما حملته ليلة سهلة لمانشستر سيتي أمام فولهام، الذي مني بخسارته الرابعة في آخر 5 مباريات، ما أبعده أكثر عن سباق التأهل إلى المسابقات الأوروبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نهلة توفيق تطمئن الجمهور: هاني شاكر يحتاج فقط للراحة بعد العملية
Lebanon 24
نهلة توفيق تطمئن الجمهور: هاني شاكر يحتاج فقط للراحة بعد العملية
12/02/2026 18:56:26
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ حضرموت: نطمئن منتسبي قوات المجلس الانتقالي بدعوتهم لترك السلاح مع التعهد بعدم المساس أو الملاحقة
Lebanon 24
محافظ حضرموت: نطمئن منتسبي قوات المجلس الانتقالي بدعوتهم لترك السلاح مع التعهد بعدم المساس أو الملاحقة
12/02/2026 18:56:26
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
12/02/2026 18:56:26
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات إحترازيّة بعد "حادثة جسر الباشا"
Lebanon 24
خطوات إحترازيّة بعد "حادثة جسر الباشا"
12/02/2026 18:56:26
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
النرويجي إيرلينغ هالاند
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
الأوروبي
النرويج
مانشستر
أرسنال
تابع
قد يعجبك أيضاً
في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
Lebanon 24
في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
11:38 | 2026-02-12
12/02/2026 11:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "السوبر ليغ" دُفن.. فمن كسب المعركة بين ريال مدريد و"يويفا"؟
Lebanon 24
حلم "السوبر ليغ" دُفن.. فمن كسب المعركة بين ريال مدريد و"يويفا"؟
09:40 | 2026-02-12
12/02/2026 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "مونديال 2030".. اليكم الوعد الذي قطعه هاشم حيدر للبنانيين؟
Lebanon 24
خطة "مونديال 2030".. اليكم الوعد الذي قطعه هاشم حيدر للبنانيين؟
08:42 | 2026-02-12
12/02/2026 08:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال يتصدر مبيعات القمصان في 2025.. وميسي يلاحقه
Lebanon 24
يامال يتصدر مبيعات القمصان في 2025.. وميسي يلاحقه
07:34 | 2026-02-12
12/02/2026 07:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد
Lebanon 24
مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد
07:27 | 2026-02-12
12/02/2026 07:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
13:00 | 2026-02-11
11/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:38 | 2026-02-12
في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
09:40 | 2026-02-12
حلم "السوبر ليغ" دُفن.. فمن كسب المعركة بين ريال مدريد و"يويفا"؟
08:42 | 2026-02-12
خطة "مونديال 2030".. اليكم الوعد الذي قطعه هاشم حيدر للبنانيين؟
07:34 | 2026-02-12
يامال يتصدر مبيعات القمصان في 2025.. وميسي يلاحقه
07:27 | 2026-02-12
مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد
04:45 | 2026-02-12
إنتر ميامي يُعلن تفاصيل إصابة ميسي ومدة غيابه الصادمة
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 18:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24