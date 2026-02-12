تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل المدرب
المغربي
وليد الركراكي قائمة المرشحين بقوة لتولي الإدارة الفنية لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة المدرب
الإيطالي
روبرتو
دي زيربي.
وأفادت التقارير الرياضية أن الأداء الاستثنائي الذي قدمه الركراكي مع "أسود الأطلس" في المحافل الدولية، لفت أنظار
إدارة النادي
الإنجليزي التي تبحث عن عقلية تكتيكية قادرة على مواصلة النجاحات في الدوري الأقوى عالمياً.
وتشير المصادر إلى أن اسم الركراكي بات يتردد بجدية داخل أروقة النادي، وسط توقعات بأن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة المدربين العرب بـ"البريميرليغ".
وفي حال إتمام الاتفاق، سيكون الركراكي أمام تحدٍ جديد لإثبات قدراته في مواجهة كبار المدربين العالميين، وهو ما يترقبه الجمهور العربي والمغربي بشغف كبير.
