وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي

دخل المدرب وليد الركراكي قائمة المرشحين بقوة لتولي الإدارة الفنية لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة المدرب دي زيربي.

وأفادت التقارير الرياضية أن الأداء الاستثنائي الذي قدمه الركراكي مع "أسود الأطلس" في المحافل الدولية، لفت أنظار الإنجليزي التي تبحث عن عقلية تكتيكية قادرة على مواصلة النجاحات في الدوري الأقوى عالمياً.



وتشير المصادر إلى أن اسم الركراكي بات يتردد بجدية داخل أروقة النادي، وسط توقعات بأن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة المدربين العرب بـ"البريميرليغ".

وفي حال إتمام الاتفاق، سيكون الركراكي أمام تحدٍ جديد لإثبات قدراته في مواجهة كبار المدربين العالميين، وهو ما يترقبه الجمهور العربي والمغربي بشغف كبير.



