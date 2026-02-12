تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:00
وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي
دخل المدرب المغربي وليد الركراكي قائمة المرشحين بقوة لتولي الإدارة الفنية لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.
 
وأفادت التقارير الرياضية أن الأداء الاستثنائي الذي قدمه الركراكي مع "أسود الأطلس" في المحافل الدولية، لفت أنظار إدارة النادي الإنجليزي التي تبحث عن عقلية تكتيكية قادرة على مواصلة النجاحات في الدوري الأقوى عالمياً.

وتشير المصادر إلى أن اسم الركراكي بات يتردد بجدية داخل أروقة النادي، وسط توقعات بأن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة المدربين العرب بـ"البريميرليغ".
 
وفي حال إتمام الاتفاق، سيكون الركراكي أمام تحدٍ جديد لإثبات قدراته في مواجهة كبار المدربين العالميين، وهو ما يترقبه الجمهور العربي والمغربي بشغف كبير.

مواضيع ذات صلة
ما حقيقة استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً... وليد الركراكي يودع المنتخب المغربي باستقالة مفاجئة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل سلبي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
02:35 | 2026-02-13
Lebanon24
00:06 | 2026-02-13
Lebanon24
23:51 | 2026-02-12
Lebanon24
23:34 | 2026-02-12
Lebanon24
16:08 | 2026-02-12
Lebanon24
15:19 | 2026-02-12
