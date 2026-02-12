انطلاق موسم "PFL MENA 2026" في السعودية.. عودة هاملي والظهور الأول للبراهيم والكوهجي

تنطلق منافسات الموسم الثالث من رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة وشمال إفريقيا (PFL MENA) يوم 8 أيار 2026 في مدينة الخبر ، وتحديداً على أرض الظهران إكسبو.



ويشهد الموسم الجديد نزالات رسمية في ثلاثة أوزان رئيسية: الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب مواجهات خاصة تهدف إلى إبراز المواهب الصاعدة في المنطقة.



يتصدر الحدث عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025، هاملي، الذي يطمح لتحقيق حزام ثانٍ بعد موسم مثالي العام الماضي أنهى خلاله جميع نزالاته بالإقصاء . ويُعد هاملي من أبرز المقاتلين جماهيرياً بفضل مستواه الثابت وحضوره القوي داخل القفص.



كما يترقب الجمهور الظهور الاحترافي الأول للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي سيخوض نزاله الأول كمحترف أمام جماهير منطقته الشرقية، في خطوة تمثل انطلاقة مسيرته وتعكس طموح المواهب السعودية.



ويشهد الحدث أيضاً مشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، المسجل في منافسات وزن الريشة بسجل حافل (14 انتصاراً مقابل 4 هزائم)، في أول ظهور له ضمن الدوري.

أوضح جيروم مازيت، للدوري، أن اختيار الخبر لاستضافة الافتتاح يعود إلى الشغف المتزايد برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية. وأكد أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، مما يوفر تجربة رياضية مميزة للجماهير.



وأضاف أن مشاركة هاملي والبراهيم والكوهجي تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.



ومن المقرر الإعلان عن بقية النزالات وتفاصيل الحدث خلال الأسابيع المقبلة.

