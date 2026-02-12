تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
انطلاق موسم "PFL MENA 2026" في السعودية.. عودة هاملي والظهور الأول للبراهيم والكوهجي
Lebanon 24
12-02-2026
|
23:51
photos
تنطلق منافسات الموسم الثالث من
دوري
رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا (PFL MENA) يوم 8 أيار 2026 في مدينة الخبر
السعودية
، وتحديداً على أرض الظهران إكسبو.
ويشهد الموسم الجديد نزالات رسمية في ثلاثة أوزان رئيسية: الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب مواجهات خاصة تهدف إلى إبراز المواهب الصاعدة في المنطقة.
يتصدر الحدث عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025،
صلاح الدين
هاملي، الذي يطمح لتحقيق حزام ثانٍ بعد موسم مثالي العام الماضي أنهى خلاله جميع نزالاته بالإقصاء . ويُعد هاملي من أبرز المقاتلين جماهيرياً بفضل مستواه الثابت وحضوره القوي داخل القفص.
كما يترقب الجمهور الظهور الاحترافي الأول للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي سيخوض نزاله الأول كمحترف أمام جماهير منطقته الشرقية، في خطوة تمثل انطلاقة مسيرته وتعكس طموح المواهب السعودية.
ويشهد الحدث أيضاً مشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، المسجل في منافسات وزن الريشة بسجل حافل (14 انتصاراً مقابل 4 هزائم)، في أول ظهور له ضمن الدوري.
أوضح جيروم مازيت،
المدير العام
للدوري، أن اختيار الخبر لاستضافة الافتتاح يعود إلى الشغف المتزايد برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية. وأكد أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، مما يوفر تجربة رياضية مميزة للجماهير.
وأضاف أن مشاركة هاملي والبراهيم والكوهجي تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.
ومن المقرر الإعلان عن بقية النزالات وتفاصيل الحدث خلال الأسابيع المقبلة.
