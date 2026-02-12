تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

انطلاق موسم "PFL MENA 2026" في السعودية.. عودة هاملي والظهور الأول للبراهيم والكوهجي

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:51
A-
A+
انطلاق موسم PFL MENA 2026 في السعودية.. عودة هاملي والظهور الأول للبراهيم والكوهجي
انطلاق موسم PFL MENA 2026 في السعودية.. عودة هاملي والظهور الأول للبراهيم والكوهجي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنطلق منافسات الموسم الثالث من دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL MENA) يوم 8 أيار 2026 في مدينة الخبر السعودية، وتحديداً على أرض الظهران إكسبو.
ويشهد الموسم الجديد نزالات رسمية في ثلاثة أوزان رئيسية: الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب مواجهات خاصة تهدف إلى إبراز المواهب الصاعدة في المنطقة.

يتصدر الحدث عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025، صلاح الدين هاملي، الذي يطمح لتحقيق حزام ثانٍ بعد موسم مثالي العام الماضي أنهى خلاله جميع نزالاته بالإقصاء . ويُعد هاملي من أبرز المقاتلين جماهيرياً بفضل مستواه الثابت وحضوره القوي داخل القفص.

كما يترقب الجمهور الظهور الاحترافي الأول للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي سيخوض نزاله الأول كمحترف أمام جماهير منطقته الشرقية، في خطوة تمثل انطلاقة مسيرته وتعكس طموح المواهب السعودية.

ويشهد الحدث أيضاً مشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، المسجل في منافسات وزن الريشة بسجل حافل (14 انتصاراً مقابل 4 هزائم)، في أول ظهور له ضمن الدوري.
أوضح جيروم مازيت، المدير العام للدوري، أن اختيار الخبر لاستضافة الافتتاح يعود إلى الشغف المتزايد برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية. وأكد أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، مما يوفر تجربة رياضية مميزة للجماهير.

وأضاف أن مشاركة هاملي والبراهيم والكوهجي تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.

ومن المقرر الإعلان عن بقية النزالات وتفاصيل الحدث خلال الأسابيع المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الحج والعمرة تبحث مع السفير السعودي ترتيبات موسم 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة قمة أولوية ميامي 2026 تحت شعار "رأس المال في حركة"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
8 دول أعضاء في "أوبك+" يؤكدون تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
للجامعات اللبنانية .. انطلاق أضخم موسم بـ 39 رياضة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الشرق الأوسط

صلاح الدين

السعودية

البحرين

السعود

رياضي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-02-13
Lebanon24
00:06 | 2026-02-13
Lebanon24
23:34 | 2026-02-12
Lebanon24
23:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:08 | 2026-02-12
Lebanon24
15:19 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24