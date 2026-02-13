تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026

Lebanon 24
13-02-2026 | 00:06
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026 photos 0
أبدى لاعب السكلتون الأوكراني "فلاديسلاف غيراسكيفيتش" الموقوف عن المشاركة في "دورة الألعاب الأولمبية الشتوية" اعتراضه على مشاركة الرياضي الإيطالي "رولاند فيشنالر" بخوذة تتضمن "العلم الروسي".

وكان غيراسكيفيتش تعرض للإيقاف بعد رغبته في ارتداء خوذة تحمل أسماء رياضيين أوكرانيين قضوا خلال الحرب وهو ما اعتُبر مخالفا للوائح "اللجنة الأولمبية الدولية".

وفي تصريحات نقلها موقع "Новини.Live" قال إنه شاهد أيضا العديد من الأعلام الروسية في المدرجات أثناء مشاركته مضيفا أن اللاعب والجماهير بحسب علمه لم يتعرضوا لأي عقوبات أو استبعاد رغم ما وصفه بمخالفة قواعد "اللجنة الأولمبية الدولية".

وفي وقت سابق تقدم غيراسكيفيتش باستئناف إلى "محكمة التحكيم الرياضية" "كاس" ضد قرار إيقافه مطالبا بالسماح له بإجراء "محاولتين" تحت إشراف المحكمة لتعويض "الجولتين" اللتين غاب عنهما.

وكانت تقارير أفادت في 8 شباط عن أن "فيشنالر" شارك بخوذة تضمنت أعلام جميع الدول المستضيفة التي شارك في ألعابها منذ عام "2002" ومن بينها "العلم الروسي". (روسيا اليوم)
