بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026

أبدى لاعب السكلتون الأوكراني "فلاديسلاف غيراسكيفيتش" الموقوف عن المشاركة في " الشتوية" اعتراضه على مشاركة الرياضي "رولاند فيشنالر" بخوذة تتضمن " الروسي".



وكان غيراسكيفيتش تعرض للإيقاف بعد رغبته في ارتداء خوذة تحمل أسماء رياضيين أوكرانيين قضوا خلال الحرب وهو ما اعتُبر مخالفا للوائح " ".



وفي تصريحات نقلها موقع "Новини.Live" قال إنه شاهد أيضا العديد من الأعلام الروسية في المدرجات أثناء مشاركته مضيفا أن اللاعب والجماهير بحسب علمه لم يتعرضوا لأي عقوبات أو استبعاد رغم ما وصفه بمخالفة قواعد " الدولية".



وفي وقت سابق تقدم غيراسكيفيتش باستئناف إلى " " "كاس" ضد قرار إيقافه مطالبا بالسماح له بإجراء "محاولتين" تحت إشراف المحكمة لتعويض "الجولتين" اللتين غاب عنهما.



وكانت تقارير أفادت في 8 شباط عن أن "فيشنالر" شارك بخوذة تضمنت أعلام جميع الدول المستضيفة التي شارك في ألعابها منذ عام "2002" ومن بينها "العلم الروسي". (روسيا اليوم)

