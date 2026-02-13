فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم

فينوورد ، الخميس، تعاقده مع اللاعب الإنكليزي سترلينغ حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيله عن الشهر الماضي.



وانضم سترلينغ إلى تشيلسي قادماً من في يوليو 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني. وأوضح سترلينغ، في بيان، أنه أراد التأني في اختيار وجهته المقبلة للتحكم بمسيرته والمساهمة بفاعلية في فريقه الجديد.



وأشاد مدرب فينوورد بقدرات سترلينغ، معتبراً أنه إضافة نوعية قادرة على حسم المباريات، في وقت يحتل فيه الفريق المركز الثاني بفارق 17 نقطة عن المتصدر . (رويترز)



Advertisement