Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:35
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
أعلن نادي فينوورد الهولندي، الخميس، تعاقده مع اللاعب الإنكليزي رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيله عن تشيلسي الشهر الماضي.

وانضم سترلينغ إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي في يوليو 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني. وأوضح سترلينغ، في بيان، أنه أراد التأني في اختيار وجهته المقبلة للتحكم بمسيرته والمساهمة بفاعلية في فريقه الجديد.

وأشاد مدرب فينوورد روبن فان بيرسي بقدرات سترلينغ، معتبراً أنه إضافة نوعية قادرة على حسم المباريات، في وقت يحتل فيه الفريق المركز الثاني بفارق 17 نقطة عن المتصدر آيندهوفن. (رويترز)
كاريك يقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم
صفقة قصيرة ومثيرة...إندريك ينضم إلى ليون حتى نهاية الموسم
كاسيميرو خارج "مانشستر يونايتد" في نهاية الموسم
هل سيُعيّن أعظم مدرب في تاريخ كريستال بالاس منقذًا لمانشستر يونايتد في نهاية الموسم؟
