رياضة
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
13-02-2026
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
فينوورد
الهولندي
، الخميس، تعاقده مع اللاعب الإنكليزي
رحيم
سترلينغ حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيله عن
تشيلسي
الشهر الماضي.
وانضم سترلينغ إلى تشيلسي قادماً من
مانشستر سيتي
في يوليو 2022 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني. وأوضح سترلينغ، في بيان، أنه أراد التأني في اختيار وجهته المقبلة للتحكم بمسيرته والمساهمة بفاعلية في فريقه الجديد.
وأشاد مدرب فينوورد
روبن فان
بيرسي
بقدرات سترلينغ، معتبراً أنه إضافة نوعية قادرة على حسم المباريات، في وقت يحتل فيه الفريق المركز الثاني بفارق 17 نقطة عن المتصدر
آيندهوفن
. (رويترز)
