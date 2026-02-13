"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا

أعلنت عن توجه جديد واعتماد تقنيات تحكيمية متطورة تهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت أداء الحكام وتأثير قراراتهم على نتائج المباريات المصيرية في صراع الصدارة والهبوط.



وتتضمن الإجراءات الجديدة تحديثاً في آلية التعامل مع تقنية الفيديو (VAR)، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الحكام وغرف العمليات لضمان سرعة اتخاذ القرار ودقته.

ويهدف هذا التغيير الجذري إلى استعادة الثقة في التحكيم الإنجليزي الذي يعد الركيزة الأساسية للدوري الأقوى عالمياً، وسط ترقب من الأندية والجماهير لمدى فعالية هذه الخطوات في الملاعب.



