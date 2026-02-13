اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"

نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل وتخريج مدربين جدد لعام 2026 في نادي "مون لاسال" - عين ، استمرت على مدى يومين بحضور الدكتور حبيب ظريفه وأعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الفنية.

وافتتحت بكلمة للمشرف الغراند ماستر ألان نجم، تلاها خطاب للدكتور ظريفه أشاد فيه بالنمو القياسي الذي تشهده اللعبة هذا العام من حيث أعداد المشاركين والتعديلات التنظيمية في البطولات، مؤكداً أن المدربين هم "حجر الأساس" في بناء اللاعبين وتحقيق النجاحات.



اشتملت الدورة على محاضرات تخصصية شملت قوانين "الكيوروغي" و"البومسيه"، وتقنيات الدفاع عن النفس وفنون القتال، بالإضافة إلى محاضرات في الإسعافات الأولية وأخلاقيات الرياضي، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والماستر اللبنانيين.

واختتم النشاط بخضوع المشاركين لاختبارات خطية وتطبيقية لتقييم كفاءتهم الفنية والإدارية.



