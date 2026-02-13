تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
Lebanon 24
13-02-2026
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل وتخريج مدربين جدد لعام 2026 في نادي "مون لاسال" - عين
سعادة
، استمرت على مدى يومين بحضور
رئيس الاتحاد
الدكتور حبيب ظريفه وأعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الفنية.
وافتتحت
الدورة
بكلمة للمشرف الغراند ماستر ألان نجم، تلاها خطاب للدكتور ظريفه أشاد فيه بالنمو القياسي الذي تشهده اللعبة هذا العام من حيث أعداد المشاركين والتعديلات التنظيمية في البطولات، مؤكداً أن المدربين هم "حجر الأساس" في بناء اللاعبين وتحقيق النجاحات.
اشتملت الدورة على محاضرات تخصصية شملت قوانين "الكيوروغي" و"البومسيه"، وتقنيات الدفاع عن النفس وفنون القتال، بالإضافة إلى محاضرات في الإسعافات الأولية وأخلاقيات
البروتوكول
الرياضي، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والماستر اللبنانيين.
واختتم النشاط بخضوع المشاركين لاختبارات خطية وتطبيقية لتقييم كفاءتهم الفنية والإدارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
Lebanon 24
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
13/02/2026 16:58:09
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن عن دفعة جديدة بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري و"أجندة الإصلاح"
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن عن دفعة جديدة بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري و"أجندة الإصلاح"
13/02/2026 16:58:09
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
13/02/2026 16:58:09
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلط أوراق في ترشيحات"القوات" والدفع بوجوه جديدة للاستحقاق النيابي
Lebanon 24
خلط أوراق في ترشيحات"القوات" والدفع بوجوه جديدة للاستحقاق النيابي
13/02/2026 16:58:09
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
رئيس الاتحاد
البروتوكول
بروتوكول
الرياض
الدورة
رياضي
سعادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
Lebanon 24
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
09:35 | 2026-02-13
13/02/2026 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
09:01 | 2026-02-13
13/02/2026 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
05:20 | 2026-02-13
13/02/2026 05:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط عن ارتفاع 14 مترا وأصرّ على الاكمال.. متزلج لبناني يرفع اسم بيروت بين دول العالم
Lebanon 24
سقط عن ارتفاع 14 مترا وأصرّ على الاكمال.. متزلج لبناني يرفع اسم بيروت بين دول العالم
04:30 | 2026-02-13
13/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
Lebanon 24
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
02:35 | 2026-02-13
13/02/2026 02:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق
Lebanon 24
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق
12:03 | 2026-02-12
12/02/2026 12:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:35 | 2026-02-13
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
09:01 | 2026-02-13
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
05:20 | 2026-02-13
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
04:30 | 2026-02-13
سقط عن ارتفاع 14 مترا وأصرّ على الاكمال.. متزلج لبناني يرفع اسم بيروت بين دول العالم
02:35 | 2026-02-13
فينوورد يضم رحيم سترلينغ حتى نهاية الموسم
00:06 | 2026-02-13
بسبب الأعلام على الخوذ.. خلاف جديد في أولمبياد 2026
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 16:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24