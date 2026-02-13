تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"

Lebanon 24
13-02-2026 | 07:43
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في مون لاسال
نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل وتخريج مدربين جدد لعام 2026 في نادي "مون لاسال" - عين سعادة، استمرت على مدى يومين بحضور رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه وأعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الفنية.
 
وافتتحت الدورة بكلمة للمشرف الغراند ماستر ألان نجم، تلاها خطاب للدكتور ظريفه أشاد فيه بالنمو القياسي الذي تشهده اللعبة هذا العام من حيث أعداد المشاركين والتعديلات التنظيمية في البطولات، مؤكداً أن المدربين هم "حجر الأساس" في بناء اللاعبين وتحقيق النجاحات.

اشتملت الدورة على محاضرات تخصصية شملت قوانين "الكيوروغي" و"البومسيه"، وتقنيات الدفاع عن النفس وفنون القتال، بالإضافة إلى محاضرات في الإسعافات الأولية وأخلاقيات البروتوكول الرياضي، بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والماستر اللبنانيين.
 
واختتم النشاط بخضوع المشاركين لاختبارات خطية وتطبيقية لتقييم كفاءتهم الفنية والإدارية.

