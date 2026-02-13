تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
Lebanon 24
13-02-2026
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة أمنية لافتة تزامنت مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في
إيطاليا
، ألقت الشرطة
الإيطالية
(الكارابينييري) القبض على مواطن سلوفاكي يبلغ من العمر 44 عاماً، ظل متوارياً عن الأنظار ومطلوباً للعدالة لأكثر من 16 عاماً.
وجاء توقيف الرجل بعدما قاده حماسه الرياضي لمحاولة حضور مباراة في هوكي الجليد جمعت منتخب بلاده بنظيره الفنلندي؛ حيث كُشف أمره إثر تسجيل بياناته الشخصية في أحد المخيمات السياحية بضواحي مدينة ميلانو، مما أدى إلى تفعيل فوري لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
وتعود ملاحقة المواطن السلوفاكي إلى عام 2010، على خلفية تورطه في سلسلة من السرقات، ويواجه الآن حكماً بالسجن لمدة 11 شهراً وسبعة أيام تنفيذاً لقرار قضائي سابق. وقد جرى نقله إلى سجن "سان
فيتور
" في ميلانو بناءً على طلب محكمة بولزانو.
يُذكر أن عملية التوقيف تزامنت مع انطلاق منافسات الهوكي للرجال، والتي حقق فيها المنتخب السلوفاكي فوزاً مستحقاً على فنلندا بنتيجة 4-1، في نسخة أولمبية استثنائية تشهد عودة نجوم
دوري
الهوكي الأمريكي للمحترفين للمشاركة الدولية لأول مرة منذ عام 2010.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دويتشه بنك يسجل أكبر أرباحه منذ 16 عامًا وسط تحقيقات غسل الأموال
Lebanon 24
دويتشه بنك يسجل أكبر أرباحه منذ 16 عامًا وسط تحقيقات غسل الأموال
13/02/2026 19:47:01
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
Lebanon 24
أنستاسيا غولوبيفا تستعد لأول مشاركة لها في أولمبياد الشتاء 2026 مع أستراليا
13/02/2026 19:47:01
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما
Lebanon 24
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما
13/02/2026 19:47:01
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: مادورو دين في الولايات المتحدة عام 2022 وليس رئيسا شرعيا لفنزويلا وهو فار من العدالة
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: مادورو دين في الولايات المتحدة عام 2022 وليس رئيسا شرعيا لفنزويلا وهو فار من العدالة
13/02/2026 19:47:01
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الإيطالية
الإيطالي
إيطاليا
الرياض
أمريكي
رياضي
ميلان
فيتور
تابع
قد يعجبك أيضاً
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
Lebanon 24
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
12:32 | 2026-02-13
13/02/2026 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
10:07 | 2026-02-13
13/02/2026 10:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
Lebanon 24
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
09:35 | 2026-02-13
13/02/2026 09:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
Lebanon 24
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
07:43 | 2026-02-13
13/02/2026 07:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
05:20 | 2026-02-13
13/02/2026 05:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:32 | 2026-02-13
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
10:07 | 2026-02-13
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
09:35 | 2026-02-13
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
07:43 | 2026-02-13
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
05:20 | 2026-02-13
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
04:30 | 2026-02-13
سقط عن ارتفاع 14 مترا وأصرّ على الاكمال.. متزلج لبناني يرفع اسم بيروت بين دول العالم
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24