مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً

في واقعة أمنية لافتة تزامنت مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ، ألقت الشرطة (الكارابينييري) القبض على مواطن سلوفاكي يبلغ من العمر 44 عاماً، ظل متوارياً عن الأنظار ومطلوباً للعدالة لأكثر من 16 عاماً.



وجاء توقيف الرجل بعدما قاده حماسه الرياضي لمحاولة حضور مباراة في هوكي الجليد جمعت منتخب بلاده بنظيره الفنلندي؛ حيث كُشف أمره إثر تسجيل بياناته الشخصية في أحد المخيمات السياحية بضواحي مدينة ميلانو، مما أدى إلى تفعيل فوري لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.



وتعود ملاحقة المواطن السلوفاكي إلى عام 2010، على خلفية تورطه في سلسلة من السرقات، ويواجه الآن حكماً بالسجن لمدة 11 شهراً وسبعة أيام تنفيذاً لقرار قضائي سابق. وقد جرى نقله إلى سجن "سان " في ميلانو بناءً على طلب محكمة بولزانو.



يُذكر أن عملية التوقيف تزامنت مع انطلاق منافسات الهوكي للرجال، والتي حقق فيها المنتخب السلوفاكي فوزاً مستحقاً على فنلندا بنتيجة 4-1، في نسخة أولمبية استثنائية تشهد عودة نجوم الهوكي الأمريكي للمحترفين للمشاركة الدولية لأول مرة منذ عام 2010.





