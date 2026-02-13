تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030
Lebanon 24
13-02-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت زيارة أسطورة
كرة القدم
الإسبانية
، أندريس إنييستا، لمدينة الرباط مساء الخميس، تساؤلات واسعة وتكهنات إعلامية حول أهدافها، خاصة في ظل تقارير تشير إلى تواصل محتمل بينه وبين مسؤولي كرة القدم في
المغرب
.
وتداولت تقارير إعلامية إسبانية احتمالية تولي النجم السابق لنادي
برشلونة
دوراً ضمن الإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم
، التي يشرف عليها فتحي جمال. في المقابل، رجحت مصادر أخرى أن تكون الزيارة مرتبطة بمباحثات لتعيين إنييستا سفيراً ترويجياً للملف المشترك لاستضافة
كأس العالم
2030، والذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وكان إنييستا قد أعرب في وقت سابق عن حماسه الشديد للنسخة المرتقبة من المونديال، مؤكداً أنها تمتلك كافة مقومات النجاح لما تتميز به من تنوع ثقافي وجغرافي. يُذكر أن "الرسام" كان قد أعلن اعتزاله اللعب رسمياً في أكتوبر 2024 بعد مسيرة أسطورية حقق خلالها 32 لقباً مع برشلونة، قبل أن يختتم مشواره بتجارب في
اليابان
والإمارات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التنيمة الإدارية أطلقت المرحلة الثانية من برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"
Lebanon 24
وزارة التنيمة الإدارية أطلقت المرحلة الثانية من برنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"
13/02/2026 19:47:07
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسترازينيكا" تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في الصين حتى عام 2030
Lebanon 24
"أسترازينيكا" تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في الصين حتى عام 2030
13/02/2026 19:47:07
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى 2030... تجديد عقد "سيميوني الابن" مع "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
حتى 2030... تجديد عقد "سيميوني الابن" مع "أتلتيكو مدريد"
13/02/2026 19:47:07
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
13/02/2026 19:47:07
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
نادي برشلونة
كأس العالم
لكرة القدم
الإسبانية
كرة القدم
الإمارات
برشلونة
إسبانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
Lebanon 24
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
12:32 | 2026-02-13
13/02/2026 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
10:07 | 2026-02-13
13/02/2026 10:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
Lebanon 24
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
09:01 | 2026-02-13
13/02/2026 09:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
Lebanon 24
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
07:43 | 2026-02-13
13/02/2026 07:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
Lebanon 24
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
05:20 | 2026-02-13
13/02/2026 05:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:32 | 2026-02-13
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
10:07 | 2026-02-13
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
09:01 | 2026-02-13
مباراة هوكي في أولمبياد الشتاء تقود للقبض على فارّ من العدالة منذ 16 عاماً
07:43 | 2026-02-13
اتحاد التايكواندو يخرّج دفعة جديدة من المدربين في "مون لاسال"
05:20 | 2026-02-13
"القرار الكبير" صدر.. تغييرٌ في ملاعب إنجلترا
04:30 | 2026-02-13
سقط عن ارتفاع 14 مترا وأصرّ على الاكمال.. متزلج لبناني يرفع اسم بيروت بين دول العالم
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24