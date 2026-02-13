زيارة إنييستا للمغرب تثير التكهنات... دور "فني" أو "ترويجي" لمونديال 2030

أثارت زيارة أسطورة ، أندريس إنييستا، لمدينة الرباط مساء الخميس، تساؤلات واسعة وتكهنات إعلامية حول أهدافها، خاصة في ظل تقارير تشير إلى تواصل محتمل بينه وبين مسؤولي كرة القدم في .



وتداولت تقارير إعلامية إسبانية احتمالية تولي النجم السابق لنادي دوراً ضمن الإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية ، التي يشرف عليها فتحي جمال. في المقابل، رجحت مصادر أخرى أن تكون الزيارة مرتبطة بمباحثات لتعيين إنييستا سفيراً ترويجياً للملف المشترك لاستضافة 2030، والذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال.



وكان إنييستا قد أعرب في وقت سابق عن حماسه الشديد للنسخة المرتقبة من المونديال، مؤكداً أنها تمتلك كافة مقومات النجاح لما تتميز به من تنوع ثقافي وجغرافي. يُذكر أن "الرسام" كان قد أعلن اعتزاله اللعب رسمياً في أكتوبر 2024 بعد مسيرة أسطورية حقق خلالها 32 لقباً مع برشلونة، قبل أن يختتم مشواره بتجارب في والإمارات.





Advertisement