Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:07
سقوط مدوٍ لبرشلونة في المتروبوليتانو برباعية أمام أتلتيكو مدريد
سقوط مدوٍ لبرشلونة في المتروبوليتانو برباعية أمام أتلتيكو مدريد photos 0
في ليلة كروية عاصفة شهدها ملعب "متروبوليتانو"، حقق نادي أتلتيكو مدريد انتصاراً عريضاً وتاريخياً على ضيفه برشلونة بنتيجة (4-0)، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليضع قدماً ونصف في المباراة النهائية قبل لقاء الإياب المرتقب في "كامب نو".

لم تكن النتيجة العريضة هي الحدث الوحيد الذي شغل الأوساط الرياضية، بل "الخبث الكروي" التكتيكي الذي انتهجه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. فقد تعمد القائمون على الملعب رش العشب بكميات مياه إضافية قبل انطلاق المباراة وبين الشوطين، مما جعل حركة الكرة سريعة ومنزلقة بشكل غير معتاد، وهو ما أربك حسابات لاعبي "البلاوغرانا" الذين عجزوا عن التأقلم مع سرعة الارتداد.

جاء الهدف الافتتاحي ليجسد تفوق "الروخي بلانكوس" واستغلالهم لظروف الملعب؛ حيث ارتكب حارس مرمى برشلونة خطأً فادحاً بفشله في السيطرة على كرة خلفية من مدافع فريقه، انزلقت من تحت قدمه بسبب بلل العشب لتسكن الشباك. هذا الهدف المبكر فتح الباب أمام هجوم أتلتيكو الكاسح، حيث تألق النجم أديمولا لوكمان وأنطوان غريزمان في قيادة جمل تكتيكية اخترقت دفاعات الفريق الكتالوني المتهالك في تلك الليلة.

عقب اللقاء، لم تخلُ الأجواء من التوتر؛ حيث شن النجم الهولندي فرينكي دي يونغ هجوماً حاداً على القرارات التحكيمية، واصفاً ما حدث في المباراة بـ"الفضيحة". وفي المقابل، كان مدرب برشلونة هانزي فليك قد أثار الجدل قبل المباراة بتصريحات تهكمية تجاه الغريم ريال مدريد، لكنه وجد نفسه في مواجهة درس قاسٍ من سيميوني فوق الميدان.

بهذه النتيجة، يحتاج برشلونة إلى "معجزة كروية" في مباراة الإياب لتجاوز هذه الفجوة الكبيرة، بينما يبدو أتلتيكو مدريد في أفضل حالاته الفنية والذهنية للمضي قدماً نحو منصة التتويج.
