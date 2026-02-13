تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:32
A-
A+

داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتزع الملعب التونسي المركز الثاني مؤقتا في ترتيب دوري المحترفين بعدما قلب تأخره مرتين إلى انتصار مثير (3- 2) على ضيفه الأولمبي الباجي اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 21 من المسابقة.

وتقدم الملعب التونسي إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 41 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن الأفريقي المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة على الترجي ثالث الترتيب الذي لعب 18 مباراة.

وسيكون فريق الملعب التونسي في مواجهة قوية يوم 21 شباط الجاري أمام الترجي للتمسك بالمركز الثاني والاستمرار في ملاحقة الإفريقي المتصدر.

وتقدم محمد الهادي الحدوشي لفريق الأولمبي الباجي في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك محمد أمين الخميسي التعادل للملعب التونسي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

وتقدم الأولمبي الباجي من جديد في الدقيقة 51 عن طريق محمد القفصي، قبل أن يدرك مروان الصحراوي التعادل مجددا لصاحب الأرض بعدها بثماني دقائق، ثم سجل أمادو داي هدف الفوز للملعب التونسي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وبات رصيد الأولمبي الباجي عند 18 نقطة من 21 مباراة ليحتل المركز الرابع عشر..

وفي الجولة ذاتها، فاز النجم الساحلي  (2- 1) على مضيفه شبيبة القيروان ليحقق فوزه الثاني تواليا في سلسلة من 4 مباريات دون خسارة.

ووضع عبدولاي كانو صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 21، بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل ان يدرك البديل محمد أمين بن عمر التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 68.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 20 نقطة في المركز 13.

واقتنص البديل ماهر بالصغير النقاط الثلاث للنجم، بعدما سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وحسم التعادل السلبي لقاء مستقبل قابس وضيفه النادي البنزرتي، ليرتفع رصيد البنزرتي إلى 24 نقطة في المركز العاشر، في حين وصل مستقبل قابس إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن أضاع ركلة الجزاء بتنفيذ كارثي وفاشل.. لاعب تظاهر بالاصابة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التصدي لركلات الجزاء.. فن أم حظ؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري المحترفين

الرابع عشر

محمد أمين

الهادي

بالمر

التون

شبيبة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:35 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-02-13
Lebanon24
09:35 | 2026-02-13
Lebanon24
09:01 | 2026-02-13
Lebanon24
07:43 | 2026-02-13
Lebanon24
05:20 | 2026-02-13
Lebanon24
04:30 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24