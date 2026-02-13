داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني

انتزع الملعب المركز الثاني مؤقتا في ترتيب بعدما قلب تأخره مرتين إلى انتصار مثير (3- 2) على ضيفه الأولمبي الباجي اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 21 من المسابقة.



وتقدم الملعب التونسي إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 41 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن الأفريقي المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة على الترجي ثالث الترتيب الذي لعب 18 مباراة.



وسيكون فريق الملعب التونسي في مواجهة قوية يوم 21 شباط الجاري أمام الترجي للتمسك بالمركز الثاني والاستمرار في ملاحقة الإفريقي المتصدر.



وتقدم محمد الحدوشي لفريق الأولمبي الباجي في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك الخميسي التعادل للملعب التونسي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.



وتقدم الأولمبي الباجي من جديد في الدقيقة 51 عن طريق محمد القفصي، قبل أن يدرك مروان الصحراوي التعادل مجددا لصاحب الأرض بعدها بثماني دقائق، ثم سجل أمادو داي هدف الفوز للملعب التونسي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.



وبات رصيد الأولمبي الباجي عند 18 نقطة من 21 مباراة ليحتل المركز ..



وفي الجولة ذاتها، فاز النجم الساحلي (2- 1) على مضيفه القيروان ليحقق فوزه الثاني تواليا في سلسلة من 4 مباريات دون خسارة.



ووضع عبدولاي كانو صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 21، بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل ان يدرك البديل محمد أمين بن عمر التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 68.



ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 20 نقطة في المركز 13.



واقتنص البديل ماهر بالصغير النقاط الثلاث للنجم، بعدما سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.



وحسم التعادل السلبي لقاء مستقبل قابس وضيفه النادي البنزرتي، ليرتفع رصيد البنزرتي إلى 24 نقطة في المركز العاشر، في حين وصل مستقبل قابس إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير.





