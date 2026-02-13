ركلة جزاء وخلل دفاعي.. البليهي في أسوأ ظهور له

قدّم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق، بعدما كان أحد أبرز أسباب سقوط الشباب أمام الأهلي بنتيجة (5-2) في الجولة 22 من .



المدافع المنضم حديثًا إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من حصل على تقييم متدنٍ بلغ 5.5 وفقًا لموقع "سوفا "، في مباراة عانى خلالها دفاع فريقه بشدة أمام الهجوم الأهلاوي.



وتسبب البليهي باحتساب ركلة جزاء للأهلي، ترجمها بنجاح إلى الهدف الخامس، ليزيد من معاناة أصحاب الأرض.



ورغم دقته الكاملة في التمرير، بعدما أكمل 41 تمريرة صحيحة من أصل 41 دون أي خطأ، فإن أرقامه الدفاعية عكست أداءً باهتًا، إذ لم ينجح إلا في 6 تدخلات فقط رغم الضغط الهجومي الكبير من الأهلي.



استعاد مرتين وشتتها في 4 مناسبات، دون أن ينجح في تنفيذ أي عرقلة ناجحة، وفاز بالتحام هوائي واحد فقط من أصل اثنين، فيما لم يدخل أي التحام أرضي طوال اللقاء، في مباراة كشفت عن خلل دفاعي واضح داخل صفوف الشباب.



