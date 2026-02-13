تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
ركلة جزاء وخلل دفاعي.. البليهي في أسوأ ظهور له
Lebanon 24
13-02-2026
|
15:35
photos
قدّم
علي البليهي
واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق، بعدما كان أحد أبرز أسباب سقوط الشباب أمام الأهلي بنتيجة (5-2) في الجولة 22 من
الدوري السعودي
.
المدافع المنضم حديثًا إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من
الهلال
حصل على تقييم متدنٍ بلغ 5.5 وفقًا لموقع "سوفا
سكور
"، في مباراة عانى خلالها دفاع فريقه بشدة أمام الهجوم الأهلاوي.
وتسبب البليهي باحتساب ركلة جزاء للأهلي، ترجمها
إيفان
توني
بنجاح إلى الهدف الخامس، ليزيد من معاناة أصحاب الأرض.
ورغم دقته الكاملة في التمرير، بعدما أكمل 41 تمريرة صحيحة من أصل 41 دون أي خطأ، فإن أرقامه الدفاعية عكست أداءً باهتًا، إذ لم ينجح إلا في 6 تدخلات فقط رغم الضغط الهجومي الكبير من الأهلي.
استعاد
الكرة
مرتين وشتتها في 4 مناسبات، دون أن ينجح في تنفيذ أي عرقلة ناجحة، وفاز بالتحام هوائي واحد فقط من أصل اثنين، فيما لم يدخل أي التحام أرضي طوال اللقاء، في مباراة كشفت عن خلل دفاعي واضح داخل صفوف الشباب.
