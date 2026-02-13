تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
رياضة
بعد تألقه إفريقيًا.. شوبير يرفع سقف مطالبه
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر داخل
النادي الأهلي المصري
عن مطالب
مصطفى شوبير
، حارس الفريق الأول
لكرة القدم
، للموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق.
وتألق مصطفى شوبير أخيرًا مع الأهلي، حيث يدافع عن عرين الفريق ببطولة
دوري
أبطال إفريقيا.
وقال والده الإعلامي
أحمد شوبير
في وقت سابق إن الحارس الشاب تلقى 3 عروض أحدها من
الدوري الإسباني
.
أكد مصدر داخل
النادي الأهلي
أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق وافق على تجديد تعاقده ولكنه اشترط الحصول على مبلغ مالي كبير.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مصطفى شوبير طلب الحصول على 30 مليون جنيه
مصري
في الموسم.
وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يرد على اللاعب حتى الآن بالموافقة أو الرفض، وما زالت طلباته تحت الدراسة.
واختتم المصدر تصريحاته بأن شوبير يرى أنه يستحق هذا المبلغ بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في الفترة الماضية.
Advertisement
Advertisement
