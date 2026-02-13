بعد تألقه إفريقيًا.. شوبير يرفع سقف مطالبه

كشف مصدر داخل عن مطالب ، حارس الفريق الأول ، للموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق.وتألق مصطفى شوبير أخيرًا مع الأهلي، حيث يدافع عن عرين الفريق ببطولة أبطال إفريقيا.وقال والده الإعلامي في وقت سابق إن الحارس الشاب تلقى 3 عروض أحدها من .أكد مصدر داخل أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق وافق على تجديد تعاقده ولكنه اشترط الحصول على مبلغ مالي كبير.وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن مصطفى شوبير طلب الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم.وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يرد على اللاعب حتى الآن بالموافقة أو الرفض، وما زالت طلباته تحت الدراسة.واختتم المصدر تصريحاته بأن شوبير يرى أنه يستحق هذا المبلغ بعد المستوى الجيد الذي ظهر به في الفترة الماضية.