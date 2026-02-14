تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
Lebanon 24
14-02-2026
|
01:00
photos
وبخ مدرب
برشلونة
هانسي
فليك
لاعبي الفريق على الأداء الذي قدموه خلال مباراتهم ضد
أتلتيكو مدريد
في ذهاب نصف
نهائي كأس
ملك
إسبانيا
الخميس الماضي، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.
وتلقى "البلوغرانا" 4 أهداف في الشوط الأول من المباراة، ويحتاجون إلى ريمونتادا في مباراة الإياب من أجل مواصلة مسيرتهم في البطولة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، التي كشفت تفاصيل كلمات فليك القاسية، أن هذا الأخير لم يشأ أن يمعن في توبيخ لاعبيه بعد المباراة، وأرجأ عتابه إلى ما قبل الحصة التدريبية صباح الجمعة.
وصباح أمس الجمعة، قال فليك للاعبين: "كنتم مجموعة بلا روح أو
حماس
، دون رغبة في التنافس، ظهرتم بصورة غير لائقة لتشكيلة تريد الفوز بألقاب وتقف على أعتاب نهائي".
وأضاف فليك: "لا أفهم كيف أمكنكم الخروج من الملعب بهذا الشكل، من دون ندية أمام منافس قاتل على كل كرة".
وبعد التوبيخ ومراجعة فنية لتفاصيل اللقاء، طالب فليك لاعبيه بالتركيز في مواجهة جيرونا خارج ملعبهم يوم الاثنين المقبل بالدوري الإسباني، واعتبار رباعية أتلتيكو درسا للتعلم منه.
وخلال
مؤتمر صحفي
عقب اللقاء، لم ينتقد فليك لاعبيه، وإنما قال: "لست محبطا من فريقي، فخور بالموسم الذي يخوضه، أتلتيكو كان أكثر قوة ونهما للتسجيل".
