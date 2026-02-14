بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!

وبخ مدرب هانسي لاعبي الفريق على الأداء الذي قدموه خلال مباراتهم ضد في ذهاب نصف ملك الخميس الماضي، وفق ما ذكرت تقارير صحفية.



وتلقى "البلوغرانا" 4 أهداف في الشوط الأول من المباراة، ويحتاجون إلى ريمونتادا في مباراة الإياب من أجل مواصلة مسيرتهم في البطولة.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، التي كشفت تفاصيل كلمات فليك القاسية، أن هذا الأخير لم يشأ أن يمعن في توبيخ لاعبيه بعد المباراة، وأرجأ عتابه إلى ما قبل الحصة التدريبية صباح الجمعة.



وصباح أمس الجمعة، قال فليك للاعبين: "كنتم مجموعة بلا روح أو ، دون رغبة في التنافس، ظهرتم بصورة غير لائقة لتشكيلة تريد الفوز بألقاب وتقف على أعتاب نهائي".



وأضاف فليك: "لا أفهم كيف أمكنكم الخروج من الملعب بهذا الشكل، من دون ندية أمام منافس قاتل على كل كرة".



وبعد التوبيخ ومراجعة فنية لتفاصيل اللقاء، طالب فليك لاعبيه بالتركيز في مواجهة جيرونا خارج ملعبهم يوم الاثنين المقبل بالدوري الإسباني، واعتبار رباعية أتلتيكو درسا للتعلم منه.



وخلال عقب اللقاء، لم ينتقد فليك لاعبيه، وإنما قال: "لست محبطا من فريقي، فخور بالموسم الذي يخوضه، أتلتيكو كان أكثر قوة ونهما للتسجيل".



