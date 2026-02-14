تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
هذه أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية مع شركات عالمية
Lebanon 24
14-02-2026
|
04:00
أصبح اسم النجم
المصري محمد
صلاح يتصدر العناوين مؤخرا ليس فقط بأهدافه في الملاعب والأنباء حول رحيله عن
ليفربول
هذه الأيام، بل أيضا بجذبه الرعاة بشكل دائم في ضوء تألقه اللافت في المواسم الأخيرة.
ويرتبط صلاح بعقود رعاية كبرى مع شركات عالمية في مجال الملابس الرياضية والاتصالات، مثل أديداس، بيبسي، فودافون،
أوبر
، وأوبو.
وكشفت صحيفة "ذا صن"
البريطانية
عن قيمة الأرباح التي جناها صلاح من عقود الرعاية واستغلال حقوق صورته.
وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري جمع نحو 45 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي من عقود الرعاية في رقم يعكس مكانته التجارية العالمية ونجوميته الكروية.
وحقق صلاح نحو 8 ملايين جنيه إسترليني خلال الموسم الماضي فقط من عائداته خارج الملعب، أي ما يزيد على 150 ألف جنيه أسبوعيا، بخلاف راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.
وتمثل هذه العائدات زيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالموسم السابق بعد أن زادت أرباح اللاعب صاحب الـ33 عامًا أيضًا بفضل المكافآت التي حصدها نتيجة فوزه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بجانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في "البريميرليغ".
وأكدت الصحيفة أن
محمد صلاح
أسس شركة لاستغلال حقوق صورته وتبلغ أصولها 44.5 مليون جنيه إسترليني مع سداد أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.
