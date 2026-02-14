الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي

حجز الترجي الرياضي بطاقة العبور عن المجموعة الرابعة في بطولة أبطال ، عقب فوزه السبت على ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وافتتح المالي أبو بكر دياكيته التسجيل للترجي مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعزز البوركينابي جاك ديارا النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، محققاً فوزه الثاني في مرحلة المجموعات، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي. في المقابل، تجمد رصيد بترو أتلتيكو عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليغادر المسابقة رسمياً.