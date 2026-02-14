إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا

حسم قمة “ إيطاليا” لصالحه بعدما تغلب على ضيفه بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الـ25 من .

وواصل إنتر نتائجه الإيجابية محققًا فوزه السادس تواليًا، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يملك مباراة مؤجلة. في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف الذي يلتقي الأحد.

وافتتح إنتر التسجيل بهدف عكسي سجله أندريا كامبياسو في مرمى فريقه بالدقيقة 17، قبل أن يعوض اللاعب نفسه بإدراك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 26. وتلقى الفريق الضيف ضربة قوية قبل نهاية الشوط الأول بطرد كالولو في الدقيقة 42 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي الشوط الثاني، منح البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو التقدم لإنتر في الدقيقة 76، غير أن لوكاتيلي أعاد اللقاء إلى نقطة التعادل بهدف في الدقيقة 83. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، خطف بيوتر زيلنسكي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليمنح أصحاب الأرض انتصارًا ثمينًا.