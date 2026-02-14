تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:00
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
حسم إنتر ميلان قمة “ديربي إيطاليا” لصالحه بعدما تغلب على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وواصل إنتر نتائجه الإيجابية محققًا فوزه السادس تواليًا، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يملك مباراة مؤجلة. في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الذي يلتقي روما الأحد.

وافتتح إنتر التسجيل بهدف عكسي سجله أندريا كامبياسو في مرمى فريقه بالدقيقة 17، قبل أن يعوض اللاعب نفسه بإدراك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 26. وتلقى الفريق الضيف ضربة قوية قبل نهاية الشوط الأول بطرد بيير كالولو في الدقيقة 42 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي الشوط الثاني، منح البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو التقدم لإنتر في الدقيقة 76، غير أن مانويل لوكاتيلي أعاد اللقاء إلى نقطة التعادل بهدف في الدقيقة 83. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، خطف بيوتر زيلنسكي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليمنح أصحاب الأرض انتصارًا ثمينًا.

الدوري الإيطالي

الإيطالي

إيطاليا

يوفنتوس

مانويل

نابولي

ديربي

ميلان

