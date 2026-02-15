تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا

Lebanon 24
15-02-2026 | 00:27
ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا
حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 1 مساء السبت ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني ليعتلي صدارة الترتيب بصورة مؤقتة.

وافتتح جونزالو غارسيا التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 قبل أن يعادل ميكيل أويارزابال لسوسيداد من ركلة جزاء في الدقيقة 21 ثم عاد ريال مدريد ليتقدم بركلة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 25 وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 31.

ومع بداية الشوط الثاني سجل فينيسيوس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة 48.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة متقدما بنقطتين على برشلونة الذي يلتقي جيرونا مساء الإثنين بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن لتنتهي سلسلة نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة.
 
ويأتي هذا الفوز قبل مواجهة بنفيكا الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

ريال مدريد

برشلونة

أوروبا

فيردي

ديريك

رابعة

