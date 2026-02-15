بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ

فاز المبرة على بطل تسع مرات 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن، في المرحلة ال15، الرابعة ايابا، من الدوري العام اللبناني ال66 .



وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 5

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق فواز أول بعد سلسة تعثرات على الراسينغ صاحب القاع 4-0

وسجل الأهداف (45+8)، حسن (50)، حسن قعفراني (72 ضربة جزاء "بنالتي") وحسن بزي (75).