بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ

Lebanon 24
15-02-2026 | 11:31
 فاز المبرة على العهد بطل لبنان تسع مرات 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن، في المرحلة ال15، الرابعة ايابا، من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.

وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 5
وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق جويا فواز أول بعد سلسة تعثرات على الراسينغ بيروت صاحب القاع 4-0
وسجل الأهداف علي فقيه (45+8)، حسن فرحات (50)، حسن قعفراني (72 ضربة جزاء "بنالتي") وحسن بزي (75).

