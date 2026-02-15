تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
بطولة لبنان: فوز المبرة على العهد وجويا على الراسينغ
Lebanon 24
15-02-2026
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز المبرة على
العهد
بطل
لبنان
تسع مرات 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن، في المرحلة ال15، الرابعة ايابا، من الدوري العام اللبناني ال66
لكرة القدم
.
وسجل للمبرة محمود سبليني في الدقيقة 5
وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق
جويا
فواز أول بعد سلسة تعثرات على الراسينغ
بيروت
صاحب القاع 4-0
وسجل الأهداف
علي فقيه
(45+8)، حسن
فرحات
(50)، حسن قعفراني (72 ضربة جزاء "بنالتي") وحسن بزي (75).
