Najib Mikati
رياضة

رونالدو يقتحم قائمة "تاريخية" في الدوري السعودي برفقة الحضري وعبد الغني

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:00
رونالدو يقتحم قائمة تاريخية في الدوري السعودي برفقة الحضري وعبد الغني
رونالدو يقتحم قائمة تاريخية في الدوري السعودي برفقة الحضري وعبد الغني photos 0
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رقماً قياسياً جديداً في مسيرته المظفرة، بعد تسجيله هدفاً في شباك نادي الفتح، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل هدفاً وهو في سن الحادية والأربعين أو أكثر.

ودشن رونالدو عودته إلى الملاعب بعد غياب دام ثلاث مباريات، بافتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 18 من زمن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي، مستفيداً من تمريرة زميله السنغالي ساديو ماني. وبهذا الهدف الذي جاء بعد تسعة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ41، انضم "الدون" إلى قائمة تاريخية تضم المصري عصام الحضري والسعودي حسين عبد الغني.

قائمة "المخضرمين" الهدافين:

-عصام الحضري: لا يزال يتربع على عرش أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري السعودي، حين أحرز هدفاً بقميص التعاون من ضربة جزاء في موسم 2017-2018 وهو بعمر 44 عاماً و329 يوماً.
-حسين عبد الغني: يحتل المركز الثاني، حيث سجل لنادي "أُحد" في مرمى الحزم خلال موسم 2018-2019 وهو في سن 41 عاماً و291 يوماً.
-كريستيانو رونالدو: دخل القائمة في المركز الثالث بتسجيله وهو بعمر 41 عاماً و9 أيام.

وعلى صعيد الأرقام الفردية لهذا الموسم، رفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفاً، ليتقاسم وصافة الهدافين مع الكولومبي خوليان كينيونيس لاعب القادسية، خلف المتصدر إيفان توني مهاجم الأهلي (20 هدفاً). كما رفع "صاروخ ماديرا" إجمالي أهدافه التاريخية إلى 962 هدفاً، مواصلاً تعزيز صدارته كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

يُذكر أن هذا الفوز جعل النصر يرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، مضيقاً الخناق على الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

رياضة

متفرقات

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

كرة القدم

السعود

الفتح

جمالي

سعودي

قاسم

تابع
فيديو
