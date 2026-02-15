تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ريال مدريد في مواجهة "ثأرية" ضد بنفيكا... إليكم الموعد

Lebanon 24
15-02-2026 | 14:25
A-
A+
ريال مدريد في مواجهة ثأرية ضد بنفيكا... إليكم الموعد
ريال مدريد في مواجهة ثأرية ضد بنفيكا... إليكم الموعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الثلاثاء، 17 شباط 2026، إلى ملعب "النور" في لشبونة، حيث يستضيف بنفيكا البرتغالي نادي ريال مدريد الإسباني في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في قمة كروية تحمل طابع الثأر والندية.

تأتي هذه الموقعة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اللقاء الدراماتيكي الذي جمعهما في الجولة الثامنة من البطولة، والذي انتهى بفوز بنفيكا بنتيجة 4-2. وشهدت تلك المباراة نهاية "جنونية" حين سجل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفاً تاريخياً برأسه في الدقيقة 98، مستغلاً النقص العددي للريال الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد رودريغو وراؤول أسينسيو.


-التفوق التاريخي: يمتلك بنفيكا أفضلية تاريخية على "الميرينغي"، حيث فاز في 3 مواجهات من أصل 4 جمعت الفريقين، وسجل 15 هدفاً مقابل 8 أهداف للريال.
-تألق مبابي: رغم الشكوك حول جاهزيته، يتصدر كيليان مبابي المشهد برقم قياسي جديد هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفاً في 7 مباريات بمرحلة المجموعات.
-الصافرة الفرنسية: عين الاتحاد الأوروبي (يويفا) الحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه لإدارة المباراة، وهو التعيين الذي أثار قلقاً في مدريد نظراً لـ "الذكريات السيئة" للفريق مع هذا الحكم.

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة كورتوا في حراسة المرمى، مع فينيسيوس جونيور وفالفيردي وكامافينغا، بينما يعتمد بنفيكا على حارسه "الهداف" تروبين والقائد أوتاميندي وشايلديروب.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت بيروت والقاهرة، وستنقل حصرياً عبر قنوات "beIN SPORTS".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد ضد موناكو.. الموعد والقنوات الناقلة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يأخذ بالثأر
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

الفرنسية

الأوروبي

القاهرة

أوروبا

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2026-02-15
Lebanon24
11:19 | 2026-02-15
Lebanon24
10:57 | 2026-02-15
Lebanon24
10:46 | 2026-02-15
Lebanon24
08:38 | 2026-02-15
Lebanon24
07:24 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24