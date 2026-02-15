ريال مدريد في مواجهة "ثأرية" ضد بنفيكا... إليكم الموعد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم الثلاثاء، 17 شباط 2026، إلى ملعب "النور" في لشبونة، حيث يستضيف بنفيكا البرتغالي نادي الإسباني في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي ، في قمة كروية تحمل طابع الثأر والندية.



تأتي هذه الموقعة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اللقاء الدراماتيكي الذي جمعهما في الجولة الثامنة من البطولة، والذي انتهى بفوز بنفيكا بنتيجة 4-2. وشهدت تلك المباراة نهاية "جنونية" حين سجل حارس مرمى بنفيكا، أناتولي تروبين، هدفاً تاريخياً برأسه في الدقيقة 98، مستغلاً النقص العددي للريال الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد رودريغو وراؤول أسينسيو.





-التفوق التاريخي: يمتلك بنفيكا أفضلية تاريخية على "الميرينغي"، حيث فاز في 3 مواجهات من أصل 4 جمعت الفريقين، وسجل 15 هدفاً مقابل 8 أهداف للريال.

-تألق مبابي: رغم الشكوك حول جاهزيته، يتصدر كيليان مبابي المشهد برقم قياسي جديد هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفاً في 7 مباريات بمرحلة المجموعات.

-الصافرة : عين (يويفا) الحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه لإدارة المباراة، وهو التعيين الذي أثار قلقاً في نظراً لـ "الذكريات السيئة" للفريق مع هذا الحكم.



من المتوقع أن يدخل مدريد اللقاء بقيادة كورتوا في حراسة المرمى، مع فينيسيوس جونيور وفالفيردي وكامافينغا، بينما يعتمد بنفيكا على حارسه "الهداف" تروبين والقائد أوتاميندي وشايلديروب.



ستنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت والقاهرة، وستنقل حصرياً عبر قنوات "beIN SPORTS".





