تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

100 مليون يورو… آرسنال يحاول خطف نجم برشلونة!

Lebanon 24
16-02-2026 | 01:15
A-
A+
100 مليون يورو… آرسنال يحاول خطف نجم برشلونة!
100 مليون يورو… آرسنال يحاول خطف نجم برشلونة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بات رافينيا من أبرز عناصر فريق برشلونة في الموسمين الأخيرين، وزادت أهميته مع وصول الألماني هانزي فليك لتولي القيادة الفنية، حيث استطاع إخراج أفضل أداء ممكن من الجناح البرازيلي.


وقد ظهر تأثير رافينيا بوضوح هذا الموسم، خصوصًا في المباريات التي غاب عنها بسبب الإصابة، مثل الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد 4-0، إذ افتقد الفريق سرعته وحلولَه الهجومية على الأطراف.


وتألق اللاعب البالغ 29 عامًا جذب اهتمام عدد من أبرز الأندية الأوروبية، على رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.


ووفقًا لتقارير إعلامية، يضع آرسنال، المتصدر الحالي للبريميرليغ، رافينيا ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، ويستعد لتقديم عرض قد يصل إلى 100 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن نجمه.


ويهدف النادي اللندني إلى تعزيز صفوفه بلاعبين من الصف الأول لضمان المنافسة المحلية والمضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا، بعد أن ارتبط اسمه سابقًا بمحاولة ضم البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد.


خاض رافينيا مع برشلونة هذا الموسم 22 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 5، ليصل إجمالي مشاركاته مع الفريق إلى 166 مباراة سجل فيها 67 هدفًا وصنع 56.


ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيليفي". ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارًا وتعادل واحد و3 هزائم، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليفربول نحو وارتون.. صفقة قد تتخطّى 100 مليون يورو
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
80 مليون يورو تنقل كوندي إلى ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يجهز عرضاً قياسياً لضم نجم برشلونة!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم برشلونة يشتري كنيسة تاريخية في مسقط رأسه!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:43:09 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

الأوروبي

برشلونة

أوروبا

أوروبي

جمالي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:36 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:58 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:36 | 2026-02-16
Lebanon24
23:58 | 2026-02-15
Lebanon24
23:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:25 | 2026-02-15
Lebanon24
11:31 | 2026-02-15
Lebanon24
11:19 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24