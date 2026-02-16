100 مليون يورو… آرسنال يحاول خطف نجم برشلونة!

بات رافينيا من أبرز عناصر فريق في الموسمين الأخيرين، وزادت أهميته مع وصول الألماني هانزي لتولي القيادة الفنية، حيث استطاع إخراج أفضل أداء ممكن من الجناح البرازيلي.





وقد ظهر تأثير رافينيا بوضوح هذا الموسم، خصوصًا في المباريات التي غاب عنها بسبب الإصابة، مثل الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو 4-0، إذ افتقد الفريق سرعته وحلولَه الهجومية على الأطراف.





وتألق اللاعب البالغ 29 عامًا جذب اهتمام عدد من أبرز الأندية الأوروبية، على رأسها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.





ووفقًا لتقارير إعلامية، يضع آرسنال، المتصدر الحالي للبريميرليغ، رافينيا ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، ويستعد لتقديم عرض قد يصل إلى 100 مليون لإقناع برشلونة بالتخلي عن نجمه.





ويهدف النادي اللندني إلى تعزيز صفوفه بلاعبين من الصف الأول لضمان المنافسة المحلية والمضي قدمًا في ، بعد أن ارتبط اسمه سابقًا بمحاولة ضم البرازيلي رودريغو، نجم .





خاض رافينيا مع برشلونة هذا الموسم 22 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 5، ليصل إجمالي مشاركاته مع الفريق إلى 166 مباراة سجل فيها 67 هدفًا وصنع 56.





ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيليفي". ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارًا وتعادل واحد و3 هزائم، بينما يأتي جيرونا في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.

