تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
فوز الحكمة على الساحل 2 - 1
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز
الحكمة
بيروت
على شباب الساحل 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع
فؤاد
شهاب
الرياضي في
جونية
، في المرحلة ال15 من الدوري
العام اللبناني
ال 66
لكرة القدم
.
سجل للساحل
عيسى
ندياي في الدقيقة الخامسة. وسجل للحكمة سيكو تراوري في الدقيقتين 9 و15.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شباب الساحل يتفوّق على جويا 2–0 في ختام ذهاب الدوري
Lebanon 24
شباب الساحل يتفوّق على جويا 2–0 في ختام ذهاب الدوري
17/02/2026 01:13:39
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس ديفيس: فوز تايوان على لبنان 3-1
Lebanon 24
كأس ديفيس: فوز تايوان على لبنان 3-1
17/02/2026 01:13:39
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
Lebanon 24
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
17/02/2026 01:13:39
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سلة "وصل": فوز الحكمة على الوحدة السوري
Lebanon 24
سلة "وصل": فوز الحكمة على الوحدة السوري
17/02/2026 01:13:39
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العام اللبناني
لكرة القدم
كرة القدم
الرياض
بيروت
لبنان
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
17:35 | 2026-02-16
16/02/2026 05:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
Lebanon 24
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
16:29 | 2026-02-16
16/02/2026 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
Lebanon 24
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
14:18 | 2026-02-16
16/02/2026 02:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
Lebanon 24
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
09:13 | 2026-02-16
16/02/2026 09:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مواجهة جيرونا.. برشلونة يتلقى دفعة قوية
Lebanon 24
قبيل مواجهة جيرونا.. برشلونة يتلقى دفعة قوية
09:05 | 2026-02-16
16/02/2026 09:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:35 | 2026-02-16
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
16:29 | 2026-02-16
تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
14:18 | 2026-02-16
دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
09:13 | 2026-02-16
رسميا.. رئيس الفيفا لبناني الجنسية (صور)
09:05 | 2026-02-16
قبيل مواجهة جيرونا.. برشلونة يتلقى دفعة قوية
07:33 | 2026-02-16
فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24