فوز الحكمة على الساحل 2 - 1

فاز على شباب الساحل 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع الرياضي في ، في المرحلة ال15 من الدوري ال 66 .



سجل للساحل ندياي في الدقيقة الخامسة. وسجل للحكمة سيكو تراوري في الدقيقتين 9 و15.

