دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو

استعاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ذكريات الحقبة التاريخية التي قضاها في صفوف تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مؤكداً أن "الميرينغي" في ذلك الوقت كان القوة الوحيدة القادرة على كسر هيمنة "التاريخي" بقيادة بيب غوارديولا.



وفي تصريحات صحفية، أشار دي ماريا إلى أن المواجهات ضد برشلونة في تلك الفترة لم تكن مجرد مباريات كرة قدم، بل كانت "معارك بدنية وتكتيكية" طاحنة. وأوضح أن مورينيو غرس في لاعبي الملكي عقلية قتالية مكنتهم من الوقوف في وجه جيل برشلونة الذي كان يُعتبر الأفضل في العالم بوجود وتشافي وإنييستا.



تحدث "البيبيتا" عن الأجواء المشحونة في مباريات "الكلاسيكو"، مؤكداً أن الطريقة التي كان ينهجها كانت تعتمد على القوة والسرعة والروح الجماعية العالية. واعتبر أن الفوز بلقب "الليغا" عام 2012 بـ 100 نقطة كان تجسيداً لقوة ذلك الفريق الذي كسر احتكار الفريق الكتالوني للألقاب.



أشاد دي ماريا بالدور الكبير الذي لعبه مورينيو في تطوير مسيرته الاحترافية، معتبراً أن المدرب البرتغالي هو من علمه كيفية التضحية فوق أرض الملعب والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، مما جعله لاعباً متكاملاً في كبرى الأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها لاحقاً.





