تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

دي ماريا يفتح "صندوق الأسرار".. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو

Lebanon 24
16-02-2026 | 14:18
A-
A+
دي ماريا يفتح صندوق الأسرار.. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو
دي ماريا يفتح صندوق الأسرار.. هكذا قهرنا برشلونة غوارديولا مع مورينيو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استعاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ذكريات الحقبة التاريخية التي قضاها في صفوف ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكداً أن "الميرينغي" في ذلك الوقت كان القوة الوحيدة القادرة على كسر هيمنة برشلونة "التاريخي" بقيادة بيب غوارديولا.

وفي تصريحات صحفية، أشار دي ماريا إلى أن المواجهات ضد برشلونة في تلك الفترة لم تكن مجرد مباريات كرة قدم، بل كانت "معارك بدنية وتكتيكية" طاحنة. وأوضح أن مورينيو غرس في لاعبي الملكي عقلية قتالية مكنتهم من الوقوف في وجه جيل برشلونة الذي كان يُعتبر الأفضل في العالم بوجود ميسي وتشافي وإنييستا.

تحدث "البيبيتا" عن الأجواء المشحونة في مباريات "الكلاسيكو"، مؤكداً أن الطريقة التي كان ينهجها ريال مدريد كانت تعتمد على القوة والسرعة والروح الجماعية العالية. واعتبر أن الفوز بلقب الدوري الإسباني "الليغا" عام 2012 بـ 100 نقطة كان تجسيداً لقوة ذلك الفريق الذي كسر احتكار الفريق الكتالوني للألقاب.

أشاد دي ماريا بالدور الكبير الذي لعبه مورينيو في تطوير مسيرته الاحترافية، معتبراً أن المدرب البرتغالي هو من علمه كيفية التضحية فوق أرض الملعب والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، مما جعله لاعباً متكاملاً في كبرى الأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها لاحقاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوارديولا يشكر مورينيو.. اليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق موسّع مع رئيس بلدية صيدا السابق وملف "صندوق التكافل" إلى الواجهة!
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"قيصرية" يفتح ملفات "التجارة الفاسدة" في أسواق الناصرية خلال رمضان
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدّم ملموس و"أجواء إيجابية" في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الإسباني

ريال مدريد

البرتغالي

الأرجنتين

أرجنتيني

الأوروبي

برشلونة

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
17:35 | 2026-02-16
Lebanon24
16:29 | 2026-02-16
Lebanon24
12:24 | 2026-02-16
Lebanon24
09:13 | 2026-02-16
Lebanon24
09:05 | 2026-02-16
Lebanon24
07:33 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24