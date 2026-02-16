تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
Lebanon 24
16-02-2026
|
23:00
أعلن
النادي الأهلي
المصري عن اتخاذ خطوات رسمية تجاه الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
"كاف"، رداً على الشكوى التي تقدم بها نادي الجيش الملكي
المغربي
بشأن أحداث المباراة التي جمعت الفريقين مؤخراً.
وأعربت
إدارة النادي
الأهلي عن رفضها التام لمضمون شكوى النادي المغربي، مؤكدة أن كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي سبقت ورافقت المباراة تمت وفقاً للمعايير واللوائح المعمول بها في المسابقات الإفريقية. وأوضحت الإدارة أنها تمتلك الأدلة والوثائق التي تفند أي ادعاءات بمضايقات أو تجاوزات قد يكون تعرض لها الفريق الضيف.
في سياق متصل، قام النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي إلى "الكاف"، تضمن شرحاً وافياً للموقف ومطالبة بحماية حقوق النادي وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام الرياضي. وشدد الخطاب على حرص الأهلي الدائم على توفير سبل الراحة لكل الفرق المنافسة، انطلاقاً من مبدأ الروح الرياضية والعلاقات المتينة التي تجمع الأندية العربية والإفريقية.
تنتظر الأوساط الرياضية قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي بعد دراسة مذكرات الطرفين، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأزمة التي طرأت على الساحة الكروية القارية، في وقت يسعى فيه الفريقان للتركيز على استكمال مشوارهما في البطولة.
