رياضة

تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل

Lebanon 24
16-02-2026 | 16:29
تحالف فلسطيني يقاضي فيفا ويويفا أمام الجنائية بتهمة التواطؤ مع اسرئيل
في خطوة قضائية تصعيدية، تقدم تحالف فلسطيني يضم 16 جهة، بينها أندية رياضية ولاعبون وملاك أراضٍ، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا). وتستهدف الدعوى مباشرة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو ورئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتمحور القضية حول سماح المنظمتين الكرويتين لـ 11 نادياً إسرائيلياً بممارسة أنشطتها الرسمية في مسابقات الدوري فوق أراضٍ محتلة في الضفة الغربية.
 
وتستند الشكوى إلى انتهاك "فيفا" و"يويفا" للوائحهما الخاصة، التي تحظر بوضوح على أي اتحاد وطني تنظيم مباريات أو أنشطة على أراضي اتحاد آخر دون موافقة صريحة، وهو ما ينطبق على الملاعب المقامة داخل المستوطنات غير القانونية.

أكدت جيل طومسون، المتحدثة باسم منظمة "الرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين"، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لم يتوقف منذ 15 عاماً عن مطالبة "فيفا" بتطبيق قوانينه واستبعاد أندية المستوطنات، إلا أن المنظمة الدولية استمرت في تجاهل هذه المطالب.
 
وتأتي هذه الدعوى في ظل غضب رياضي عالمي، حيث شهدت مدن كبرى مثل مانشستر تظاهرات تطالب بطرد إسرائيل من "فيفا"، تنديداً بقتل أكثر من 430 لاعباً فلسطينياً وتدمير البنية التحتية الرياضية في قطاع غزة والضفة.

يسعى التحالف الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية إلى كسر سياسة "ازدواجية المعايير"، مشيرين إلى سرعة تحرك المنظمات الرياضية لتعليق مشاركة روسيا بعد أيام من هجومها على أوكرانيا، في حين لا تزال الأندية الإسرائيلية التي تمارس نشاطها على أراضٍ فلسطينية منهوبة تتمتع بحماية وشرعية دولية.

(مواقع الكترونية)
