تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد

Lebanon 24
17-02-2026 | 01:00
A-
A+
جريح وخطير.. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
جريح وخطير.. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام مدرب فريق بنفيكا جوزيه مورينيو بتحذير لاعبيه من ريال مدريد ومدربه ألفارو أربيلوا، قائلا إن متصدر الدوري الإسباني سيكون "جريحا" و"خطيرا".

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي أمس الإثنين: "إذا كان الفوز على ريال مدريد مرة واحدة يبقى أمرا صعبا، فتخيلوا صعوبة المهمة في الفوز عليه مرتين أو ثلاث، وعلينا أن نفعل ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "الفريق الكبير عندما يخسر يكون جريحا وخطيرا".

وتابع: "أعرف جيدا هذا الشعور، وسبق أن عشته كثيرا، لأنه حالفني الحظ في العمل مع فرق كبيرة طوال مسيرتي".

واعتبر مورينيو أن "ريال مدريد لا يستهدف إقصاء بنفيكا فقط بل المنافسة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أما بنفيكا يتطلع لتحقيق فوز جديد، وتكرار ما فعلناه أمام ريال مدريد في المباراة الماضية".

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 1 مساء الأحد الماضي بدون نجمه الفرنسي كيليان مبابي بسبب شكواه من آلام عضلية، ولكنه شارك في التدريبات ويبقى جاهزا لمواجهة بنفيكا، بينما سيغيب الثنائي راؤول أسينسيو ورودريغو بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الفريق البرتغالي.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

وكالة الأنباء

البريطانية

ريال مدريد

مؤتمر صحفي

البرتغالي

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-02-17
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
17:35 | 2026-02-16
Lebanon24
16:29 | 2026-02-16
Lebanon24
14:18 | 2026-02-16
Lebanon24
12:24 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24