جريح وخطير.. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد

قام مدرب فريق بنفيكا جوزيه مورينيو بتحذير لاعبيه من ومدربه ألفارو أربيلوا، قائلا إن متصدر سيكون "جريحا" و"خطيرا".



وقال مورينيو في أمس الإثنين: "إذا كان الفوز على مرة واحدة يبقى أمرا صعبا، فتخيلوا صعوبة المهمة في الفوز عليه مرتين أو ثلاث، وعلينا أن نفعل ذلك".



وأضاف المدرب في تصريحات نقلتها (بي إيه ميديا): "الفريق الكبير عندما يخسر يكون جريحا وخطيرا".



وتابع: "أعرف جيدا هذا الشعور، وسبق أن عشته كثيرا، لأنه حالفني الحظ في العمل مع فرق كبيرة طوال مسيرتي".



واعتبر مورينيو أن "ريال مدريد لا يستهدف إقصاء بنفيكا فقط بل المنافسة والفوز بلقب ، أما بنفيكا يتطلع لتحقيق فوز جديد، وتكرار ما فعلناه أمام ريال مدريد في المباراة الماضية".



وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 1 مساء الأحد الماضي بدون نجمه الفرنسي كيليان مبابي بسبب شكواه من آلام عضلية، ولكنه شارك في التدريبات ويبقى جاهزا لمواجهة بنفيكا، بينما سيغيب راؤول أسينسيو ورودريغو بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الفريق البرتغالي.









