جريح وخطير.. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد

لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
Lebanon 24
17-02-2026
|
01:00
photos
قام مدرب فريق بنفيكا جوزيه مورينيو بتحذير لاعبيه من
ريال مدريد
ومدربه ألفارو أربيلوا، قائلا إن متصدر
الدوري الإسباني
سيكون "جريحا" و"خطيرا".
وقال مورينيو في
مؤتمر صحفي
أمس الإثنين: "إذا كان الفوز على
ريال
مدريد
مرة واحدة يبقى أمرا صعبا، فتخيلوا صعوبة المهمة في الفوز عليه مرتين أو ثلاث، وعلينا أن نفعل ذلك".
وأضاف المدرب
البرتغالي
في تصريحات نقلتها
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي إيه ميديا): "الفريق الكبير عندما يخسر يكون جريحا وخطيرا".
وتابع: "أعرف جيدا هذا الشعور، وسبق أن عشته كثيرا، لأنه حالفني الحظ في العمل مع فرق كبيرة طوال مسيرتي".
واعتبر مورينيو أن "ريال مدريد لا يستهدف إقصاء بنفيكا فقط بل المنافسة والفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا
، أما بنفيكا يتطلع لتحقيق فوز جديد، وتكرار ما فعلناه أمام ريال مدريد في المباراة الماضية".
وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 4 - 1 مساء الأحد الماضي بدون نجمه الفرنسي كيليان مبابي بسبب شكواه من آلام عضلية، ولكنه شارك في التدريبات ويبقى جاهزا لمواجهة بنفيكا، بينما سيغيب
الثنائي
راؤول أسينسيو ورودريغو بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الفريق البرتغالي.
