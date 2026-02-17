تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
برشلونة يخسر ديربي كتالونيا
Lebanon 24
17-02-2026
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
فريق برشلونة
ضربة مؤلمة جديدة بالخسارة في ديربي كتالونيا أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من
الدوري الإسباني لكرة القدم
، مساء الإثنين.
سقط
برشلونة
في فخ الخسارة للمباراة الثانية تواليا بعد سقوطه المدوي برباعية دون رد أمام
أتلتيكو مدريد
مساء الخميس الماضي في ذهاب قبل
نهائي كأس
ملك
إسبانيا
.
كما أن الخسارة أمام جيرونا، حرمت برشلونة أيضا من استعادة صدارة الدوري حيث تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه
ريال مدريد
المتصدر بـ60 نقطة بعد الفوز على
ريال
سوسيداد بنتيجة 4-1، في نفس الجولة.
أما جيرونا فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب.
في ديربي مثير، لم يستغل برشلونة تقدمه بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59، بل رد جيرونا بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62 و86.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: أوكرانيا خسرت وستخسر المزيد من أراضيها
Lebanon 24
الكرملين: أوكرانيا خسرت وستخسر المزيد من أراضيها
17/02/2026 13:56:06
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط أول في التاريخ.. الحكمة يخسر أمام المركزية
Lebanon 24
سقوط أول في التاريخ.. الحكمة يخسر أمام المركزية
17/02/2026 13:56:06
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
Lebanon 24
إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
17/02/2026 13:56:06
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها... بيونسيه تخسر 10 ملايين متابع
17/02/2026 13:56:06
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
فريق برشلونة
ريال مدريد
لكرة القدم
نهائي كأس
كرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد في ضيافة الليلة المجنونة.. بين الثأر والبحث عن طرد الأشباح في لشبونة
Lebanon 24
ريال مدريد في ضيافة الليلة المجنونة.. بين الثأر والبحث عن طرد الأشباح في لشبونة
04:30 | 2026-02-17
17/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى
Lebanon 24
واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى
04:29 | 2026-02-17
17/02/2026 04:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته
Lebanon 24
بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته
03:26 | 2026-02-17
17/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
Lebanon 24
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
01:00 | 2026-02-17
17/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
Lebanon 24
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
23:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "The Guardian" تتحدث عن تشابه بين الوضع الراهن في إيران وأحداث 1979.. فمن سينتصر هذه المرة؟
Lebanon 24
صحيفة "The Guardian" تتحدث عن تشابه بين الوضع الراهن في إيران وأحداث 1979.. فمن سينتصر هذه المرة؟
10:30 | 2026-02-16
16/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2026-02-17
ريال مدريد في ضيافة الليلة المجنونة.. بين الثأر والبحث عن طرد الأشباح في لشبونة
04:29 | 2026-02-17
واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى
03:26 | 2026-02-17
بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته
01:00 | 2026-02-17
"جريح" و"خطير".. مدرب بنفيكا يُحذر لاعبيه من ريال مدريد
23:00 | 2026-02-16
الأهلي المصري يصعد أزمة "مباراة الجيش الملكي" ويخاطب "الكاف"
17:35 | 2026-02-16
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
فيديو
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 13:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24