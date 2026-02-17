برشلونة يخسر ديربي كتالونيا

تلقى ضربة مؤلمة جديدة بالخسارة في ديربي كتالونيا أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من ، مساء الإثنين.

سقط في فخ الخسارة للمباراة الثانية تواليا بعد سقوطه المدوي برباعية دون رد أمام مساء الخميس الماضي في ذهاب قبل ملك .



كما أن الخسارة أمام جيرونا، حرمت برشلونة أيضا من استعادة صدارة الدوري حيث تجمد رصيده عند 58 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن غريمه المتصدر بـ60 نقطة بعد الفوز على سوسيداد بنتيجة 4-1، في نفس الجولة.

أما جيرونا فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب.



في ديربي مثير، لم يستغل برشلونة تقدمه بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59، بل رد جيرونا بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62 و86.