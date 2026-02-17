تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته

Lebanon 24
17-02-2026 | 03:26
بعد الاعتزال.. هذا ما قاله هازارد عن حياته
كشف النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، أنه يعيش حياة مختلفة تماما بعد اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه يعمل حاليا مثل سائق سيارة أجرة "تاكسي".
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، أوضح صانع الألعاب السابق أن حياته باتت "بسيطة جدا"، مضيفا: "أنا أب لخمسة أطفال، والآن أنا سائق تاكسي أكثر من كوني لاعب كرة قدم، وهذا أمر مقبول بالنسبة لي."

ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أعوام على قرار اعتزاله، الذي اتخذه عقب فترة صعبة مع النادي الملكي شهدت سلسلة إصابات أثّرت على مستواه، رغم انتقاله إليه في صفقة بلغت 115 مليون يورو عام 2019 قادما من تشيلسي.

وأشار هازارد، المقيم حاليا في مدريد، إلى أن العائلة ونمط الحياة كانا سببين رئيسيين في قراره، قائلاً إن الوقت يمر سريعاً خصوصاً في عالم كرة القدم، وإن الاستمتاع بالحياة لا يجب أن يقتصر على المستطيل الأخضر.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، سجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإسباني خلال 54 مباراة، بينما تألق سابقاً مع نادي ليل الفرنسي. وعلى الصعيد الدولي، خاض 126 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل خلالها 33 هدفاً.
