واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى

تكررت واقعة مباراة والسنغال في أمم بانسحاب الأول وعودته إلى الملعب، مجدداً ولكن في الدوري المصري خلال مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية.



وقبل ذلك بقليل، غادر لاعبو السنغال ومدربهم باب ثياو الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة التي فازوا بها 1-0 إذ أهدر لاعب المغرب ركلة جزاء قبلها.

وأثناء تعادل فريقي مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية احتسب الحكم ركلة جزاء للأخير قرب النهاية، ما أثار غضب لاعبي ومدرب مودرن.

واستمرت الاعتراضات من لاعبي مودرن قبل التلويح بالانسحاب من الملعب، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب المساعد للفريق.



وبعد عودة لاعبي مودرن إلى الملعب، أهدر لاعب كهرباء الإسماعيلية ركلة الجزاء بعدما سددها أعلى المرمى عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.