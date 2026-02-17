تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى

Lebanon 24
17-02-2026 | 04:29
واقعة السنغال والمغرب تتكرر في مصر اليكم ما جرى
تكررت واقعة مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا بانسحاب الأول وعودته إلى الملعب، مجدداً ولكن في الدوري المصري خلال مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية.

وقبل ذلك بقليل، غادر لاعبو السنغال ومدربهم باب ثياو الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة التي فازوا بها 1-0 بعد التمديد إذ أهدر إبراهيم دياز لاعب المغرب ركلة جزاء قبلها.
وأثناء تعادل فريقي مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية احتسب الحكم السيد منير ركلة جزاء للأخير قرب النهاية، ما أثار غضب لاعبي ومدرب مودرن.
واستمرت الاعتراضات من لاعبي مودرن قبل التلويح بالانسحاب من الملعب، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه صلاح أمين المدرب المساعد للفريق.

وبعد عودة لاعبي مودرن إلى الملعب، أهدر علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية ركلة الجزاء بعدما سددها أعلى المرمى عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
السنغال تتوّج بكأس أمم إفريقيا على حساب المغرب
كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
استئناف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد توقف دام 15 دقيقة
شغب جماهيري يوقف نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال
