فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"

انتقد هانسي ، لفريق ، أداء لاعبيه، عقب الخسارة أمام جيرونا في بطولة ، معترفا بأن الفريق "لا يمر بأفضل حالاته".

وتحدث المدرب الألماني عقب المباراة، حيث قال في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لبرشلونة "لا أريد الحديث عن الحكم. الجميع شاهد المباراة".



وفي معرض حديثه عن الأداء، أشار فليك تحديدا إلى الشوط الثاني، قائلا "كان دفاعنا سيئا للغاية، خاصةً في الهجمات المرتدة. لم نكن في مواقع جيدة وكافحنا لصد هجمات جيرونا".



وأضاف "كنا بحاجة إلى مزيد من السيطرة وتقليل الأخطاء. في الشوط الأول، أتيحت لنا فرص أكثر، لكن يتعين علينا أن نظهر رغبة جامحة في الفوز بهذه المباريات".



أوضح فليك "عقب الخسارة أمام أتلتيكو، كان من المهم الفوز الليلة. الجميع يشعر بخيبة أمل".



وتابع: "لسنا في أفضل حالاتنا. نحن لا نمر بفترة جيدة. أمامنا ال ن أسبوع من العمل، وهذا ما سنقوم به. سنقاتل للعودة في الأسابيع المقبلة بعقلية مختلفة ومستوى أعلى. سوف نتدرب ونلعب".



واختتم فليك حديثه قائلا "لم نلعب جيدا. لا أريد أعذارا. ينبغي علينا أن نلعب بشكل أفضل". (سكاي نيوز عربية)