رياضة
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
Lebanon 24
17-02-2026
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير صحفية، أن الحكم
الإيطالي
فريديريكو لا بينا تلقى عشرات التهديدات بالقتل عقب قراره المثير للجدل بطرده لاعب فريق
يوفنتوس
خلال مباراة ضد
إنتر
السبت الماضي، ونصحته الشرطة بالبقاء في منزله.
وأثار لا بينا غضب جماهير يوفنتوس بعدما أشهر البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه المدافع بيير كالولو بسبب تدخل على أليساندرو باستوني. غير أن إعادة اللقطة أظهرت أن باستوني تظاهر بالسقوط.
وحاول اللاعبون إقناع الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار" إلا أن قوانين اللعبة تمنع استخدام التقنية في حالة البطاقة الصفراء الثانية.
واعتبر مسؤولو وجماهير يوفنتوس أن القرار أثر بشدة على مجريات اللقاء، الذي انتهى بفوز إنتر 3-2، رغم أن "البيانكونيري" عادوا للتعادل وهم يلعبون بعشرة لاعبين.
وعقب المباراة، تعرض لا بينا لوابل من الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عشرات التهديدات بالقتل، بعضها موجه لأفراد عائلته، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان"
البريطانية
.
وبعد توالي التهديدات والإهانات، قرر الحكم التقدم بشكوى رسمية، ونصحته الشرطة بالبقاء في منزله في الوقت الحالي.
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، قد توقف رابطة الحكام الإيطاليين لا بينا عن التحكيم مؤقتا، خاصة بعدما وصف رئيس
لجنة التحكيم
في
الدوري الإيطالي
جانلوكا روكي قراره بأنه قرار "خاطئ بشكل واضح". (سكاي نيوز عربية)
