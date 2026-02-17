تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا

Lebanon 24
17-02-2026 | 10:44
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
حذر جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا لاعبيه من ريال مدريد، قائلا إن الريال سيكون جريحا جرحا خطيرا، وذلك قبيل مواجهة الفريقين اليوم الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري الأبطال.
 
وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة ريال مدريد: "إذا كان الفوز على ريال مدريد مرة واحدة يبقى أمرا صعبا، فتخيلوا صعوبة المهمة في الفوز عليه مرتين أو ثلاثاً، وعلينا أن نفعل ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "الفريق الكبير عندما يخسر يكون جريحا جرحاً خطيرا".

وتابع "أعرف جيدا هذا الشعور، وسبق أن عشته كثيرا، لأنه حالفني الحظ أن أعمل مع فرق كبيرة طوال مسيرتي".

وأضاف مورينيو "ريال مدريد لا يستهدف إقصاء بنفيكا فقط بل المنافسة والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أما بنفيكا فيتطلع لتحقيق فوز جديد، وتكرار ما فعلناه أمام ريال مدريد في المباراة الماضية". (روسيا اليوم) 
