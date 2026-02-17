تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب

Lebanon 24
17-02-2026 | 14:00
A-
A+
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت تقارير مالية حديثة هوية الأندية الأوروبية التي تخصص الميزانيات الأضخم لسداد رواتب لاعبيها، بالتزامن مع اشتعال المنافسة في دوري أبطال أوروبا.
 
وتكشف هذه الأرقام عن حجم الفجوة المالية بين القوى العظمى في القارة العجوز وبقية الأندية، حيث يتصدر العملاق الإسباني ريال مدريد القائمة بكتلة رواتب سنوية تتجاوز كافة التوقعات، مما يعكس استراتيجيته في جلب النجوم العالميين للحفاظ على سطوته القارية.

يأتي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مرتبة متقدمة جداً، إذ يواصل استثماراته الضخمة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، مخصصاً مبالغ هائلة لنجوم الصف الأول لضمان الاستمرارية في حصد الألقاب.
 
كما لم يغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مراكز الصدارة رغم التغييرات في تشكيلته، حيث لا تزال فاتورة الأجور فيه تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية النادي الساعي لتحقيق لقبه الأول في المسابقة الأغلى عالمياً.

وتبرز في القائمة أيضاً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تستفيد من عقود البث الضخمة، حيث يظهر ليفربول وآرسنال ضمن قائمة العشرة الأوائل، مما يؤكد تفوق البريميرليغ مالياً على بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.
 
في المقابل، تحاول أندية مثل بايرن ميونخ الألماني الموازنة بين الإنفاق الرشيد والقدرة على التنافس، بينما تعاني الأندية الإيطالية من تراجع نسبي في قدرتها على مجاراة القوة الشرائية لنظيراتها الإنجليزية والإسبانية.

يرى الخبراء أن هذا الإنفاق الضخم يضع الأندية تحت ضغط "قواعد اللعب المالي النظيف"، إذ تضطر الإدارات أحياناً للتخلي عن بعض النجوم لتجنب العقوبات القاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومع ذلك، يظل الارتباط وثيقاً بين حجم الإنفاق على الرواتب وبين القدرة على الوصول إلى الأدوار النهائية، مما يجعل من ميزانية الأجور سلاحاً ذا حدين في صراع البحث عن المجد الأوروبي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نادي قضاة لبنان" يعلن وقف العمل الثلاثاء من أجل تحسين الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرواتب اللائقة ضرورة وطنية والمطلوب "بسياسات مالية مسؤولة"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

لكرة القدم

الإيطالية

العقوبات

الأوروبي

الإيطالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
10:44 | 2026-02-17
Lebanon24
09:13 | 2026-02-17
Lebanon24
08:42 | 2026-02-17
Lebanon24
07:03 | 2026-02-17
Lebanon24
04:30 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24