بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب

أظهرت تقارير مالية حديثة هوية الأندية الأوروبية التي تخصص الميزانيات الأضخم لسداد رواتب لاعبيها، بالتزامن مع اشتعال المنافسة في .

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الفجوة المالية بين القوى العظمى في القارة العجوز وبقية الأندية، حيث يتصدر العملاق الإسباني القائمة بكتلة رواتب سنوية تتجاوز كافة التوقعات، مما يعكس استراتيجيته في جلب النجوم العالميين للحفاظ على سطوته القارية.



يأتي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مرتبة متقدمة جداً، إذ يواصل استثماراته الضخمة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، مخصصاً مبالغ هائلة لنجوم الصف الأول لضمان الاستمرارية في حصد الألقاب.

كما لم يغب نادي سان جيرمان الفرنسي عن مراكز الصدارة رغم التغييرات في تشكيلته، حيث لا تزال فاتورة الأجور فيه تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية النادي الساعي لتحقيق لقبه الأول في المسابقة الأغلى عالمياً.



وتبرز في القائمة أيضاً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تستفيد من عقود البث الضخمة، حيث يظهر ليفربول وآرسنال ضمن قائمة العشرة الأوائل، مما يؤكد تفوق البريميرليغ مالياً على بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

في المقابل، تحاول أندية مثل بايرن ميونخ الألماني الموازنة بين الإنفاق الرشيد والقدرة على التنافس، بينما تعاني الأندية من تراجع نسبي في قدرتها على مجاراة القوة الشرائية لنظيراتها الإنجليزية والإسبانية.



يرى الخبراء أن هذا الإنفاق الضخم يضع الأندية تحت ضغط "قواعد اللعب المالي النظيف"، إذ تضطر الإدارات أحياناً للتخلي عن بعض النجوم لتجنب القاسية من الاتحاد . ومع ذلك، يظل الارتباط وثيقاً بين حجم الإنفاق على الرواتب وبين القدرة على الوصول إلى الأدوار النهائية، مما يجعل من ميزانية الأجور سلاحاً ذا حدين في صراع البحث عن المجد الأوروبي.



