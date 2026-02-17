تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بين الأداء والمال.. كشف قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الرواتب
Lebanon 24
17-02-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت تقارير مالية حديثة هوية الأندية الأوروبية التي تخصص الميزانيات الأضخم لسداد رواتب لاعبيها، بالتزامن مع اشتعال المنافسة في
دوري أبطال أوروبا
.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم الفجوة المالية بين القوى العظمى في القارة العجوز وبقية الأندية، حيث يتصدر العملاق الإسباني
ريال مدريد
القائمة بكتلة رواتب سنوية تتجاوز كافة التوقعات، مما يعكس استراتيجيته في جلب النجوم العالميين للحفاظ على سطوته القارية.
يأتي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مرتبة متقدمة جداً، إذ يواصل استثماراته الضخمة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، مخصصاً مبالغ هائلة لنجوم الصف الأول لضمان الاستمرارية في حصد الألقاب.
كما لم يغب نادي
باريس
سان جيرمان الفرنسي عن مراكز الصدارة رغم التغييرات في تشكيلته، حيث لا تزال فاتورة الأجور فيه تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية النادي الساعي لتحقيق لقبه الأول في المسابقة الأغلى عالمياً.
وتبرز في القائمة أيضاً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تستفيد من عقود البث الضخمة، حيث يظهر ليفربول وآرسنال ضمن قائمة العشرة الأوائل، مما يؤكد تفوق البريميرليغ مالياً على بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.
في المقابل، تحاول أندية مثل بايرن ميونخ الألماني الموازنة بين الإنفاق الرشيد والقدرة على التنافس، بينما تعاني الأندية
الإيطالية
من تراجع نسبي في قدرتها على مجاراة القوة الشرائية لنظيراتها الإنجليزية والإسبانية.
يرى الخبراء أن هذا الإنفاق الضخم يضع الأندية تحت ضغط "قواعد اللعب المالي النظيف"، إذ تضطر الإدارات أحياناً للتخلي عن بعض النجوم لتجنب
العقوبات
القاسية من الاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم
. ومع ذلك، يظل الارتباط وثيقاً بين حجم الإنفاق على الرواتب وبين القدرة على الوصول إلى الأدوار النهائية، مما يجعل من ميزانية الأجور سلاحاً ذا حدين في صراع البحث عن المجد الأوروبي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نادي قضاة لبنان" يعلن وقف العمل الثلاثاء من أجل تحسين الرواتب
Lebanon 24
"نادي قضاة لبنان" يعلن وقف العمل الثلاثاء من أجل تحسين الرواتب
18/02/2026 04:21:46
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
Lebanon 24
ورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
18/02/2026 04:21:46
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب اللائقة ضرورة وطنية والمطلوب "بسياسات مالية مسؤولة"
Lebanon 24
الرواتب اللائقة ضرورة وطنية والمطلوب "بسياسات مالية مسؤولة"
18/02/2026 04:21:46
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
18/02/2026 04:21:46
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
لكرة القدم
الإيطالية
العقوبات
الأوروبي
الإيطالي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون
Lebanon 24
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون
16:00 | 2026-02-17
17/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
Lebanon 24
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
10:44 | 2026-02-17
17/02/2026 10:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
Lebanon 24
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
09:13 | 2026-02-17
17/02/2026 09:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
Lebanon 24
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
08:42 | 2026-02-17
17/02/2026 08:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
07:03 | 2026-02-17
17/02/2026 07:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
Lebanon 24
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
07:00 | 2026-02-17
17/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
05:32 | 2026-02-17
17/02/2026 05:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2026-02-17
هل يتأثر الأداء؟.. أرقامٌ مذهلة لنجوم تألقوا في الملاعب وهم صائمون
10:44 | 2026-02-17
قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد.. مورينيو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي بنفيكا
09:13 | 2026-02-17
بعد "خطأ" تحكيمي.. تهديدات بالقتل تلاحق حكما
08:42 | 2026-02-17
ليست مجرد لعبة.. كيف تضخ الرياضة المليارات في خزائن الدول؟
07:03 | 2026-02-17
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
04:30 | 2026-02-17
ريال مدريد في ضيافة الليلة المجنونة.. بين الثأر والبحث عن طرد الأشباح في لشبونة
فيديو
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
18/02/2026 04:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24