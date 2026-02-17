ريال مدريد يحسمها في لشبونة.. هتافات عنصرية توقف اللقاء ومورينيو يُطرد

حسم ذهاب ملحق أمام بهدف دون رد على ملعب النور في لشبونة، ليضع قدماً في دور الـ16 قبل موقعة الإياب في الأسبوع المقبل.



وجاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة لفينيسيوس مطلع الشوط الثاني، بعد شوط أول شهد فرصاً متبادلة وتألقاً من الحارس في أكثر من مناسبة.



لكن الانتصار لم يمر بهدوء، إذ طغت اتهامات بهتافات عنصرية استهدفت على أجواء اللقاء، ما أدى إلى إيقاف المباراة لفترة قبل استكمالها.



وفي الدقائق الأخيرة، تلقى مدرب بنفيكا بطاقة حمراء بسبب احتجاجات حادة على قرارات الحكم، ليغيب عن مواجهة الإياب وفق ما أفادت تقارير المباراة.

