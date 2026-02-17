تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
رياضة
ريال مدريد يحسمها في لشبونة.. هتافات عنصرية توقف اللقاء ومورينيو يُطرد
Lebanon 24
17-02-2026
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم
ريال مدريد
ذهاب ملحق
دوري أبطال أوروبا
أمام
بنفيكا
بهدف دون رد على ملعب النور في لشبونة، ليضع قدماً في دور الـ16 قبل موقعة الإياب في
مدريد
الأسبوع المقبل.
وجاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة لفينيسيوس
جونيور
مطلع الشوط الثاني، بعد شوط أول شهد فرصاً متبادلة وتألقاً من الحارس
تيبو كورتوا
في أكثر من مناسبة.
لكن الانتصار لم يمر بهدوء، إذ طغت اتهامات بهتافات عنصرية استهدفت
فينيسيوس
على أجواء اللقاء، ما أدى إلى إيقاف المباراة لفترة قبل استكمالها.
وفي الدقائق الأخيرة، تلقى مدرب بنفيكا
جوزيه مورينيو
بطاقة حمراء بسبب احتجاجات حادة على قرارات الحكم، ليغيب عن مواجهة الإياب وفق ما أفادت تقارير المباراة.
