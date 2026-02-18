فالفيردي ينتفض ضد العنصرية.. غضب بعد استهداف فينيسيوس في لشبونة

عبّر فيديريكو فالفيردي عن غضبه وإحباطه بسبب ما وصفه بسلوك عنصري تجاه زميله خلال مباراة وبنفيكا، التي توقفت لنحو 10 دقائق قبل استكمالها.



وقال فالفيردي عبر بي إن سبورتس إن ما حدث "أمر "، مضيفاً أن المشهد الذي تلا الهدف كان "مؤسفا جدا". وأشار إلى أنه لم يسمع الهتافات بنفسه، لكن زملاءه أبلغوه بوجود هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، وتحدث أيضا عن عبارات صدرت من لاعبين، متسائلا عن كيفية تفادي العقوبة عبر تغطية الفم أثناء التلفظ بما سماه "عبارات محظورة".



على الصعيد الفني، اعتبر فالفيردي أن المباراة كانت قوية وجادة دفاعيا وهجوميا، وأن الهدف منح أريحية قبل الإياب. وأكد سعادته بمستوى زملائه وبالانتصار خارج الأرض، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على المكاسب.



وكان ريال مدريد قد فاز على بنفيكا بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من ، على أن تُقام مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.

