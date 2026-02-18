تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

فالفيردي ينتفض ضد العنصرية.. غضب بعد استهداف فينيسيوس في لشبونة

Lebanon 24
18-02-2026 | 00:00
فالفيردي ينتفض ضد العنصرية.. غضب بعد استهداف فينيسيوس في لشبونة
عبّر فيديريكو فالفيردي عن غضبه وإحباطه بسبب ما وصفه بسلوك عنصري تجاه زميله فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا، التي توقفت لنحو 10 دقائق قبل استكمالها.

وقال فالفيردي عبر بي إن سبورتس إن ما حدث "أمر خطير جدا"، مضيفاً أن المشهد الذي تلا الهدف كان "مؤسفا جدا". وأشار إلى أنه لم يسمع الهتافات بنفسه، لكن زملاءه أبلغوه بوجود هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، وتحدث أيضا عن عبارات صدرت من لاعبين، متسائلا عن كيفية تفادي العقوبة عبر تغطية الفم أثناء التلفظ بما سماه "عبارات محظورة".

على الصعيد الفني، اعتبر فالفيردي أن المباراة كانت قوية وجادة دفاعيا وهجوميا، وأن الهدف منح ريال مدريد أريحية قبل الإياب. وأكد سعادته بمستوى زملائه وبالانتصار خارج الأرض، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على المكاسب.

وكان ريال مدريد قد فاز على بنفيكا بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب في مدريد الأسبوع المقبل.
