Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مشادة الزمالك تتوسع.. حسام عبد المجيد يوضح موقفه مع السعيد

Lebanon 24
18-02-2026 | 01:00
مشادة الزمالك تتوسع.. حسام عبد المجيد يوضح موقفه مع السعيد
نشر حسام عبد المجيد مدافع الزمالك توضيحا بشأن المشادة التي جمعته بعبد الله السعيد خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.

وعبر حسابه على إنستغرام، أكد عبد المجيد أنه لم ولن يخرج عن السياق الأدبي، مشددا على أن تربيته تمنعه من ذلك، ووجّه الشكر لمن دعموه.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الزمالك 2-1، في أول انتصار تاريخي له على الفريق الأبيض. وسجل هدفي سيراميكا حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج، فيما أحرز محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق طلائع الجيش في ربع النهائي يوم 18 آذار. ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.
