مشادة الزمالك تتوسع.. حسام عبد المجيد يوضح موقفه مع السعيد

نشر حسام مدافع توضيحا بشأن المشادة التي جمعته بعبد الله خلال مباراة الزمالك وسيراميكا في دور الـ16 من .



وعبر حسابه على إنستغرام، أكد عبد المجيد أنه لم ولن يخرج عن السياق الأدبي، مشددا على أن تربيته تمنعه من ذلك، ووجّه الشكر لمن دعموه.



وكان سيراميكا كليوباترا قد حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الزمالك 2-1، في أول انتصار تاريخي له على . وسجل هدفي سيراميكا حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج، فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد.



ويواجه سيراميكا كليوباترا فريق طلائع الجيش في ربع النهائي يوم 18 آذار. ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.

