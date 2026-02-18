في دوري أبطال الخليج العربي.. مباراة انتهت بـ13 هدفا لفريق واحد

حقق نادي الشباب السعودي فوزا كاسحا على تضامن حضرموت اليمني بنتيجة 13-0، في ختام دور المجموعات من أبطال العربي.



وتألق المغربي عبد الرزاق حمد الله بتسجيله 6 أهداف. وسجل يانيك كاراسكو 3 أهداف. وأضاف جوش براونهيل 3 أهداف. فيما أحرز علي العزايزة هدفا.



ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق على النهضة العماني بفارق الأهداف. وحسم المركز الثاني ليرافق المتصدر بـ12 نقطة إلى نصف النهائي.



وخاض الشباب المباراة بقيادة المدرب المؤقت عبد الله المطيري بعد إقالة الإسباني ألجواسيل. على أن يبدأ الجزائري نور الدين بن زكري مهمته من المباراة المقبلة.

