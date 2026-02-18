تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

في دوري أبطال الخليج العربي.. مباراة انتهت بـ13 هدفا لفريق واحد

Lebanon 24
18-02-2026 | 01:30
في دوري أبطال الخليج العربي.. مباراة انتهت بـ13 هدفا لفريق واحد
حقق نادي الشباب السعودي فوزا كاسحا على تضامن حضرموت اليمني بنتيجة 13-0، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال الخليج العربي.

وتألق المغربي عبد الرزاق حمد الله بتسجيله 6 أهداف. وسجل يانيك كاراسكو 3 أهداف. وأضاف جوش براونهيل 3 أهداف. فيما أحرز الأردني علي العزايزة هدفا.

ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق على النهضة العماني بفارق الأهداف. وحسم المركز الثاني ليرافق الريان القطري المتصدر بـ12 نقطة إلى نصف النهائي.

وخاض الشباب المباراة بقيادة المدرب المؤقت عبد الله المطيري بعد إقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل. على أن يبدأ الجزائري نور الدين بن زكري مهمته من المباراة المقبلة.
إيمانويل

الأردني

الأردن

السعود

القطري

الريان

أردني

