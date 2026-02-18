تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قلب الطاولة في 67 دقيقة.. سان جيرمان يهزم موناكو بعد تأخر صادم
Lebanon 24
18-02-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفسد
باريس سان جيرمان
مفاجأة
موناكو
في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
، بعدما حوّل تأخره بهدفين خلال أول 19 دقيقة إلى فوز مثير "3-2".
تقدّم موناكو عبر فلورين بالوجن في الدقيقة 2، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19. وردّ
سان جيرمان
بتبديل مبكر، إذ أشرك
لويس إنريكي
ديزيري دوي بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27، ليقلّص دوي الفارق في الدقيقة 29، ثم أدرك
أشرف حكيمي
التعادل في الدقيقة 41.
ومع بداية الشوط الثاني، طُرد أليكسندر جولوفين في الدقيقة 47 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن يسجل ديزيري دوي هدف الفوز في الدقيقة 67.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 من شهر شباط الجاري، على أن يواجه المتأهل
برشلونة
أو
تشيلسي
في ثمن النهائي. وتقام قرعة دور الـ16 يوم 27 شباط 2026.
