قلب الطاولة في 67 دقيقة.. سان جيرمان يهزم موناكو بعد تأخر صادم

أفسد مفاجأة في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي ، بعدما حوّل تأخره بهدفين خلال أول 19 دقيقة إلى فوز مثير "3-2".



تقدّم موناكو عبر فلورين بالوجن في الدقيقة 2، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19. وردّ بتبديل مبكر، إذ أشرك ديزيري دوي بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27، ليقلّص دوي الفارق في الدقيقة 29، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 41.



ومع بداية الشوط الثاني، طُرد أليكسندر جولوفين في الدقيقة 47 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن يسجل ديزيري دوي هدف الفوز في الدقيقة 67.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 من شهر شباط الجاري، على أن يواجه المتأهل أو في ثمن النهائي. وتقام قرعة دور الـ16 يوم 27 شباط 2026.

