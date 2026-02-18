خماسية تُسقط يوفنتوس.. غالاتا سراي يضرب بقوة وسباليتي يتلقى أول خسارة

تلقى يوفنتوس أول هزيمة له في تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، بعدما خسر أمام غالاتا سراي "5-2" في ذهاب ملحق دور الـ16.



افتتح جابريل سارا التسجيل للفريق في الدقيقة 15 مستغلا خطأ دفاعيا، لكن يوفنتوس ردّ سريعا عبر تيون كوبمينيرز الذي تابع كرة بعد تصدٍ من أوغورجان تشاكير ليسجل التعادل في الدقيقة 16، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضع يوفنتوس في المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 32 بعد تبادل مع ويستون ماكيني وتسديدة في الزاوية .



في الشوط الثاني، أعاد نواه لانج المباراة إلى التعادل بهدف في الدقيقة 49، ثم تقدم غالاتا سراي مجددا عبر دافنسون سانشيز في الدقيقة 60 بعد تمريرة من سارا. وبعدها خطف أوسيمين كرة ومررها إلى لانج الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ساشا بوي بتسديدة قوية في الدقيقة 83.



وتقام مباراة الإياب في تورينو يوم 25 شباط الجاري، بعدما حصد غالاتا سراي أفضلية كبيرة قبل مواجهة العودة.

