جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

خماسية تُسقط يوفنتوس.. غالاتا سراي يضرب بقوة وسباليتي يتلقى أول خسارة

Lebanon 24
18-02-2026 | 02:30
خماسية تُسقط يوفنتوس.. غالاتا سراي يضرب بقوة وسباليتي يتلقى أول خسارة
خماسية تُسقط يوفنتوس.. غالاتا سراي يضرب بقوة وسباليتي يتلقى أول خسارة photos 0
تلقى يوفنتوس أول هزيمة له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، بعدما خسر أمام غالاتا سراي "5-2" في ذهاب ملحق دور الـ16.

افتتح جابريل سارا التسجيل للفريق التركي في الدقيقة 15 مستغلا خطأ دفاعيا، لكن يوفنتوس ردّ سريعا عبر تيون كوبمينيرز الذي تابع كرة بعد تصدٍ من أوغورجان تشاكير ليسجل التعادل في الدقيقة 16، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضع يوفنتوس في المقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 32 بعد تبادل مع ويستون ماكيني وتسديدة في الزاوية العليا.

في الشوط الثاني، أعاد نواه لانج المباراة إلى التعادل بهدف في الدقيقة 49، ثم تقدم غالاتا سراي مجددا عبر دافنسون سانشيز في الدقيقة 60 بعد تمريرة من سارا. وبعدها خطف أوسيمين كرة ومررها إلى لانج الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ساشا بوي الخماسية بتسديدة قوية في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب في تورينو يوم 25 شباط الجاري، بعدما حصد غالاتا سراي أفضلية كبيرة قبل مواجهة العودة.
