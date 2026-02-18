تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

جاكسون على أبواب "ستامفورد بريدج".. عودة قريبة وغموض حول البقاء

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:00
جاكسون على أبواب ستامفورد بريدج.. عودة قريبة وغموض حول البقاء
بات المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قريبا من العودة إلى تشيلسي مع نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ، في ظل ضبابية تطال مستقبله على المدى الطويل.

وانتقل جاكسون إلى بايرن على سبيل الإعارة مقابل "14.3" مليون جنيه إسترليني، مع بند يتيح الشراء النهائي مقابل "56.2" مليون جنيه، لكن تفعيل هذا البند كان مرتبطا بخوضه "40" مباراة، وهو شرط بدا منذ البداية صعبا.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن اللاعب بات أمام خيار العودة إلى لندن بعد مشاركات محدودة هذا الموسم، إذ بدأ "7" مباريات وشارك بديلا "15" مرة في مختلف المسابقات، فيما لا يبدو أن بايرن يتجه لمنحه دقائق كافية تفتح الباب أمام تفعيل بند الشراء.

وبذلك، يرجّح أن يغادر جاكسون "أليانز أرينا" في نهاية الموسم ليعود رسميا إلى تشيلسي، لكن استمراره مع الفريق في موسم "2026-2027" ليس مؤكدا.

وبحسب "BBC Sport"، تتوقع مصادر مقربة من اللاعب أن يسعى للرحيل مجددا، خصوصا أنه عُرض للبيع سابقا بعدما تراجع ترتيبه بين المهاجمين تحت قيادة إنزو ماريسكا. وفي المقابل، يبقى احتمال منحه فرصة جديدة مطروحا، مع حديث عن إمكانية إعجاب المدرب الحالي ليام روسينيور بقدراته، من دون مؤشرات حاسمة حول قرار البقاء.

وعلى مستوى الخيارات الهجومية، ينتظر أن يكون جواو بيدرو ضمن المهاجمين الأساسيين الموسم المقبل، مع اقتراب انضمام إيمانويل إيميغا من ستراسبورغ، إلى جانب وجود ليام ديلاب ومارك جيوي. ويرجح بقاء ديلاب، بينما قد يتم بيع جيوي أو إعارته.

ويأمل تشيلسي تحقيق مكسب مالي واضح من جاكسون، بعدما استعاد تقريبا قيمة ما دفعه لفياريال في "2023" عبر رسوم الإعارة، ما يمنحه هامشا لجني أرباح إضافية إذا تم بيعه نهائيا لاحقا. (في الغول)
