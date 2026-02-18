جاكسون على أبواب "ستامفورد بريدج".. عودة قريبة وغموض حول البقاء

بات المهاجم نيكولاس قريبا من العودة إلى مع نهاية إعارته إلى ، في ظل ضبابية تطال مستقبله على المدى .



وانتقل جاكسون إلى على سبيل الإعارة مقابل "14.3" مليون جنيه إسترليني، مع بند يتيح الشراء النهائي مقابل "56.2" مليون جنيه، لكن تفعيل هذا البند كان مرتبطا بخوضه "40" مباراة، وهو شرط بدا منذ البداية صعبا.



وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن اللاعب بات أمام خيار العودة إلى بعد مشاركات محدودة هذا الموسم، إذ بدأ "7" مباريات وشارك بديلا "15" مرة في مختلف المسابقات، فيما لا يبدو أن بايرن يتجه لمنحه دقائق كافية تفتح الباب أمام تفعيل بند الشراء.



وبذلك، يرجّح أن يغادر جاكسون "أليانز أرينا" في نهاية الموسم ليعود رسميا إلى تشيلسي، لكن استمراره مع الفريق في موسم "2026-2027" ليس مؤكدا.



وبحسب "BBC Sport"، تتوقع مصادر مقربة من اللاعب أن يسعى للرحيل مجددا، خصوصا أنه عُرض للبيع سابقا بعدما تراجع ترتيبه بين المهاجمين تحت قيادة إنزو ماريسكا. وفي المقابل، يبقى احتمال منحه فرصة جديدة مطروحا، مع حديث عن إمكانية إعجاب المدرب الحالي ليام روسينيور بقدراته، من دون مؤشرات حاسمة حول قرار البقاء.



وعلى مستوى الخيارات الهجومية، ينتظر أن يكون جواو ضمن المهاجمين الأساسيين الموسم المقبل، مع اقتراب انضمام إيميغا من ستراسبورغ، إلى جانب وجود ليام ديلاب ومارك جيوي. ويرجح بقاء ديلاب، بينما قد يتم بيع جيوي أو إعارته.



ويأمل تشيلسي تحقيق مكسب مالي واضح من جاكسون، بعدما استعاد تقريبا قيمة ما دفعه لفياريال في "2023" عبر رسوم الإعارة، ما يمنحه هامشا لجني أرباح إضافية إذا تم بيعه نهائيا لاحقا. (في الغول)

