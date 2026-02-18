تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لـ"إساءة عنصرية"

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:30
مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لـإساءة عنصرية
مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لـإساءة عنصرية photos 0
قاد فينيسيوس جونيور ريال مدريد للفوز على بنفيكا في ملعب "دا لوز" الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 بتسديدة من على خط منطقة الجزاء.

وعقب الهدف، احتفل اللاعب البرازيلي بالرقص على خط الملعب، ما أثار غضب لاعبي وجماهير بنفيكا بسبب قربه من مدرجات أنصار الفريق، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء ويدخل في مشادة كلامية مع جيانلوكا بريستياني.

وبعد نحو دقيقة، تجدد الخلاف بين الطرفين، إذ وضع بريستياني قميصه أمام فمه أثناء حديثه، ثم توجه فينيسيوس إلى الحكم فرانسوا ليتكسير وأبلغه بأنه "تعرض للإساءة العنصرية". على أثر ذلك، توقفت المباراة قرابة 8 دقائق بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، قبل أن يُستأنف اللعب.

وبعد صافرة النهاية، دعم كيليان مبابي زميله عبر "إكس" وكتب "ارقص فينيسيوس، يرجى عدم التوقف أبداً، لن يخبرونا أبداً بما يجب علينا فعله أو ما لا يجب علينا فعله".

من جهته، قال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا في مؤتمر صحفي إن الفريق يقف إلى جانب فينيسيوس "ولا يمكننا تحمل مثل هذه التصرفات أو السماح بحدوثها في ملعب كرة القدم"، مضيفا أن اللاعب "شخص رائع وشاب محبوب من الجميع" وأنه اضطر مرارا لمواجهة مواقف مشابهة، مؤكدا "سنظل دائمًا بجانبه".
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

مؤتمر صحفي

كرة القدم

من جهته

أوروبا

على بن

برونا

