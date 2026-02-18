تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

في سهرة دوري أبطال أوروبا.. حكيمي وفينيسيوس يصنعان الحدث

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:00
في سهرة دوري أبطال أوروبا.. حكيمي وفينيسيوس يصنعان الحدث
ليلة الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا لم تكن عادية، بل حملت توقيعًا خاصًا من الثنائي أشرف حكيمي وفينيسيوس جونيور، اللذين خطفا الأضواء بأرقام تعكس حجم تأثيرهما في البطولة القارية.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا بنتيجة (1-0) على بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 على ملعب "النور"، في مباراة شحيحة الفرص شهدت تفوقًا تكتيكيًا أكثر منه هجوميًا، بينما سقط يوفنتوس أمام غلطة سراي بنتيجة (5-2)، وفاز باريس سان جيرمان على موناكو (3-2) في ملعب "لويس الثاني".

فينيسيوس يدخل نادي الكبار
واصل فينيسيوس جونيور تسلقه التاريخ الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفًا في شباك بنفيكا، ليصبح ثاني أكثر لاعب برازيلي تسجيلًا في تاريخ المسابقة، خلف نيمار (43)، متجاوزًا الأسطورة ريكاردو كاكا (30).

ولم يتوقف إنجاز فينيسيوس عند هذا الحد، إذ بات سادس هدافي ريال مدريد في تاريخ البطولة، خلف كريستيانو رونالدو (105)، كريم بنزيما (78)، راؤول غونزاليس (66)، ألفريدو دي ستيفانو (49)، وفيرينتس بوشكاش (35).


حكيمي يواصل كتابة تاريخ المغاربة
أما أشرف حكيمي، فواصل كتابة فصله الخاص في تاريخ الكرة المغربية، بعدما لحق بيوسف النصيري وحكيم زياش في صدارة الهدافين المغاربة بتاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.

ويؤكد حكيمي قيمته داخل باريس سان جيرمان، حيث أسهم منذ الموسم الماضي في 31 هدفًا خلال 73 مباراة، ليبرهن أنه لم يعد مجرد ظهير هجومي، بل عنصرًا حاسمًا في المنظومة الباريسية.

كما أن أداء حكيمي لا يُقاس فقط بالأهداف، بل بالتأثير المباشر في إيقاع اللعب والتحولات الهجومية، وهو ما جعله أحد أهم الأسماء العربية في المشهد الأوروبي الحالي.

ليلة أرقام متناقضة أوروبيًا
وشهدت الجولة أرقامًا لافتة؛ إذ لم يسبق لأي فريق إيطالي استقبل 5 أهداف أو أكثر ذهابًا في مباراة أوروبية أن عوض النتيجة إيابًا، وهو ما يضع يوفنتوس أمام مهمة شبه مستحيلة في لقاء الإياب، بعد خسارته الكبيرة أمام غلطة سراي.

كما سجل فولارين بالوغون أسرع هدف في تاريخ موناكو أوروبيًا، بعد 55 ثانية في شباك النادي الباريسي، وهو كذلك أسرع هدف يتلقاه باريس سان جيرمان في البطولات القارية، قبل أن يعود فريق العاصمة الفرنسية ويحسم المواجهة بثلاثية مثيرة. (winwin)
