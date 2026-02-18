في سهرة دوري أبطال أوروبا.. حكيمي وفينيسيوس يصنعان الحدث

وحقق فوزًا صعبًا بنتيجة (1-0) على بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 على ملعب "النور"، في مباراة شحيحة الفرص شهدت تفوقًا تكتيكيًا أكثر منه هجوميًا، بينما سقط يوفنتوس أمام غلطة سراي بنتيجة (5-2)، وفاز سان جيرمان على موناكو (3-2) في ملعب "لويس الثاني".واصل فينيسيوس جونيور تسلقه التاريخ ، بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفًا في أبطال بتسجيله هدفًا في شباك بنفيكا، ليصبح ثاني أكثر لاعب برازيلي تسجيلًا في تاريخ المسابقة، خلف نيمار (43)، متجاوزًا الأسطورة ريكاردو كاكا (30).ولم يتوقف إنجاز فينيسيوس عند هذا الحد، إذ بات سادس هدافي في تاريخ البطولة، خلف كريستيانو رونالدو (105)، كريم بنزيما (78)، راؤول غونزاليس (66)، ألفريدو دي ستيفانو (49)، وفيرينتس بوشكاش (35).أما أشرف حكيمي، فواصل كتابة فصله الخاص في تاريخ المغربية، بعدما لحق بيوسف النصيري وحكيم زياش في صدارة الهدافين المغاربة بتاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.ويؤكد حكيمي قيمته داخل باريس سان جيرمان، حيث أسهم منذ الموسم الماضي في 31 هدفًا خلال 73 مباراة، ليبرهن أنه لم يعد مجرد ظهير هجومي، بل عنصرًا حاسمًا في المنظومة الباريسية.كما أن أداء حكيمي لا يُقاس فقط بالأهداف، بل بالتأثير المباشر في إيقاع اللعب والتحولات الهجومية، وهو ما جعله أحد أهم الأسماء العربية في المشهد الأوروبي الحالي.وشهدت الجولة أرقامًا لافتة؛ إذ لم يسبق لأي فريق إيطالي استقبل 5 أهداف أو أكثر ذهابًا في مباراة أوروبية أن عوض النتيجة إيابًا، وهو ما يضع يوفنتوس أمام مهمة شبه مستحيلة في لقاء الإياب، بعد خسارته الكبيرة أمام غلطة سراي.كما سجل فولارين بالوغون أسرع هدف في تاريخ موناكو أوروبيًا، بعد 55 ثانية في شباك النادي الباريسي، وهو كذلك أسرع هدف يتلقاه باريس سان جيرمان في البطولات القارية، قبل أن يعود فريق العاصمة ويحسم المواجهة بثلاثية مثيرة. (winwin)